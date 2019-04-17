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صور - توقيف مشتبه من عرابة بتحميل ونقل حوالي 330 دجاجة داخل صناديق مكتظة في صندوق سيارة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : خلال نشاط مبادر لأفراد الشرطة  في قرية رأس العين، لاحظ أفراد الشرطة بسيارة مشبوهة، عندها قاموا بتوقيف سائقها بهدف التفتيش، وعندما فتحوا صندوق السيارة  عثروا على ما يقارب 330 طائرًا تم وضعها داخل صناديق  بلاستسكية وبصورة مزدحمة، بالأضافة لطيور أخرى موزعة بصندوق السيارة.


 بعد إستجواب قصير أتضح أن السيارة غير معدة لنقل الحيوانات خصوصا الطيور كل ذلك دون تصريح قانوني.


تم توقيف المشتبه (61 عامًا من عرابة) للتحقيق وأحالته مع" الحمولة " الى الوحدة الزراعية في وزارة الزراعة لأستكمال الأجراءات القانونية بحقه.







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