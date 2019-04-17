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كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، بعض التفاصيل الجديدة حول خطط ريال مدريد،...
وضع رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، حدا لتوقعات وسائل إعلام عن...
بعد الخروج المفاجئ ليوفنتوس الإيطالي على يد أياكس أمستردام الهولندي، يستعيد...
أقصى أياكس نظيره يوفنتوس، بعد فوز مستحق بنتيجة (2-1)، في إياب الدور ربع النهائي من...
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه لبرشلونة للتأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري...
أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اليوم الثلاثاء، عشية مواجهة توتنهام في...
نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي في...
اعترف أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، برغبته في التعاقد مع كيليان...
أكد تقرير صحفي إسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يتحفز للانتقام من...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن يوفنتوس أفسح الطريق أمام فريق...