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ميسي في عمر 13 عاما.. مقابلة تنبأت بـ"مستقبل برشلونة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان يعرف جيدا حجم موهبته، حيث تنبأ منذ صغره بمسيرة الحافلة بالألقاب والإنجازات، وذلك حسبما يكشف حوار أجري مع "البرغوث" حين كان عمره لا يتجاوز 13 عاما.



ووفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ميسي كان يدرك جيدا أنه سيصل إلى المستوى الذي وصل إليه اليوم، حيث قال في حوار أجري معه قبل نحو 19 سنة، إنه يريد أن يصبح "بطلا".


وانتشر حوار "ميسي الصغير" مع صحيفة "لا كابيتال" الأرجنتينية بشكل كبير على المواقع الاجتماعية في إسبانيا والأرجنتين، مؤخرا، حيث كشف فيه عددا من التفاصيل حول حياته وهواياته وطموحه في المستقبل.


وحاورت الصحيفة ميسي الصغير حين كان يلعب آنذاك مع فريق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، الذي قال عنه سابقا إنه يتمنى أن يعتزل به بعد نهاية مسيرته مع برشلونة.


وقال قائد منتخب الأرجنتين، في الحوار، إنه "إلى جانب كرة القدم فإنه يفضل رياضة كرة اليد"، مضيفا أنه "يطمح إلى اللعب في الدرجة الأولى لأحد الدوريات وأن يصبح بطلا".


كما أوضح أن حلمه هو اللعب للأرجنتين، مشيرا إلى أن فريق نيويلز أولد بويز "يعني له كل شيء".
وكانت إجابات ميسي الأخرى على باقي الأسئلة كالآتي:

هواية: الاستماع للموسيقى


كتاب: الكتاب المقدس


رياضة أخرى: كرة اليد


أكلة: الدجاج مع الصلصة


المادة المفضلة: الإسبانية


وظيفة: أستاذ التربية البدنية


ذكرى: حين أخذتني جدتي للعب كرة القدم لأول مرة


التواضع: ما لا يجب أن يخسره الإنسان طوال حياته


وكانت أفلام وثائقية عدة رصدت المراحل الأولى من حياة ميسي في الأرجنتين، عندما كان طفلا يلفت الأنظار بمهاراته رغم قصر قامته الملحوظة.


وانتقل ميسي إلى أكاديمية برشلونة عام 2001، عندما كان عمره 13 عاما، ومنه انطلقت مسيرة أحد أبرز أساطير كرة القدم في تاريخها.




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