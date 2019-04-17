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لأول مرة بعد عزله.. صحيفة سودانية تكشف مصير البشير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وذلك بعد أيام على إعلان الجيش "خلعه" ووضعه تحت الإقامة الجبرية.



وذكرت الصحيفة أن الجهات المختصة رحلت البشير إلى سجن كوبر، وقالت إن المجلس العسكري أوفى بـ"تعهداته بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، بعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".


وأضافت أنها حصلت على معلومات تفيد بـ"تحويل البشير من بيت الضيافة حيث كان تحت قيد الإقامة الجبرية إلى سجن كوبر تحت حراسة مشددة وذلك مساء أمس (الثلاثاء)".



وأشارت إلى أن رئيس المجلس العسكري ،عبدالفتاح البرهان، اتخذ هذه الخطوة "بعد التشاور مع أعضاء المجلس"، مشيرة أيضا إلى صدور قرار باعتقال 11 من المسؤولين الكبار السابقين بينهم ولاة مدنيون.


تصوير - afp




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