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نانسي عجرم تحتفل بأحد الشعانين في أجواء أسرية مبهجة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بأحد الشعانين داخل إحدى الكنائس في بيروت بأجواء عائلية مبهجة.




نانسي ظهرت في لقطات من أجواء الاحتفال برفقة والديها، وشقيقتها، وابنتيها إيلا وميلا، بالإضافة لعدد من أصدقائها وأقاربها وأطفالهم، وكان لافتاً اختيار الفنانة لطلّة بسيطة تخلت فيها تماماً عن تكلف النجومية سواء في الملابس أو الماكياج، وهو ما عكس رغبتها في أن تكون على راحتها مع عائلتها للاحتفال بهذه المناسبة الدينية المسيحية.


يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بمولودة جديدة من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وقد اطلقت عليها اسم “ليا”، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما «ميلا» يوم 16 مايو 2009، و«إيلا» يوم 23 أبريل 2011.



من ناحية أخرى، اهدت نانسي عجرم، الشعب المصري حديثاً أغنية جديدة بعنوان “راجل وابن راجل”، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة، حيث تم طرحها بالتزامن مع قرب التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة في مصر، وقد حقق الكليب نسب مشاهدة قياسية منذ الساعات الأولى لطرحه، كما تنافست كل القنوات المصرية على عرضه لحث المصريين على النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات.




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