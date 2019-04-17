عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت الفنانة ال​لبنان​ية سيرين عبد النور في مقطع فيديو من خلال تطبيق "الستوري"انها تعاني من مشكلة صحية في حبالها الصوتية ما أدى الى غياب صوتها.

وعلى الرغم من ذلك توجهت الى موقع تصوير مسلسل "الهيبة- الحصاد" الذي تشارك في بطولته الى جانب الممثل ​تيم حسن​ والممثلة القديرة منى واصف والذي سيعرض في رمضان وقال سيرين أنها تحتاج إلى "معجزة" ليعود صوتها إلى طبيعته.وعلقت سيرين على أزمة زحمة السير في لبنان وإنتقدت الوضع القائم وقالت: "أتمنى ان لا تكونوا عالقين في زحمة السير مثلي"