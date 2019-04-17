ُعطلة عيد الفصح في دوائر الإجراء تبدأ من 19/4/19 – 19/4/27

ستقام عطلة عيد الفصح 2019 بين. 19/4/19 – 19/4/27 سيتم إغلاق مكاتب التنفيذ خلال الأيام الوسيطة بأكملها. سيتم الرد على الحالات العاجلة بالتفصيل ونشرها على موقع الهيئة على الإنترنت: WWW.eca.gov.il. المناوب القطري. سوف يستجيب للطلبات العاجلة التي يتم تلقيها من خلال مركز المعلومات وسيتم إعادة توجيهها إلى محرك المنطقة لمزيد من المعالجة. يجب على مقدم الطلب الاتصال بمركز معلومات الهيئة، رقم 35592 أو 073-2055000 ، للحصول على إرشادات حول كيفية تقديم الطلب. سيكون على اتصال مع مقدم الطلب خلال عملية معالجة طلب استلام وحتى يتم اتخاذ القرار وطريقة التعامل معه. سيتم معالجة الطلبات التي سيتم معالجتها بهذه الطريقة فقط.

فيما يلي ساعات: عشية عيد الفصح، الجمعة، 19. 4. 19، سيتم إغلاق المركز 4. يعمل المركز بين الساعة 8:00 حتى 14:00. عشية العطلة الثانية، الخميس 25. 4. سوف يعمل المركز بين الساعة 8:00 حتى 12:30. ستستمر خدمة الرد الآلي في 35592 في العمل على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، وسوف تتيح استلام المعلومات العامة والشخصية في ملفات التنفيذ. يمكنك أيضًا عرض المعلومات من خلال منطقتك الشخصية. سيتم تقديم الرد على الحالات العاجلة فقط، على النحو المفصل في إشعار مدير عام سلطه التنفيذ والجبايةخلال العُطلة سيتم التداول في الحالات الآتية:• طلب إلغاء حجز فعلي على الأموال المنقولة• طلب الفائز لإجراء حجز قبل إرسال التحذير• طلب المديون لتأخير أو إبطال عملية إخلاء من دار السكن عندما يكون الإخلاء خلال العطلة الصيفية أو حتى ثلاثة أيام بعد انتهاء العطلة• طلب المديون لإبطال أمر منع مغادرة البلاد بشرط أن خروجه إلى خارج البلاد في فترة العطلة الصيفية أو بعد العطلة بثلاثة أيام.• طلب إلغاء أمر السجن أو إخلاء سراح من السجن أو أمر سجن يدوي من نوع النفقة• طلب فائز لتقديم حجز وعدم مغادرة البلاد المديون وتقديم استفسارات وادعاءات بضرورة الحجز• جواب لطلب عاجل حين يكون موعد تقديم الرد خلال العطلة• حظور مديون لدائرة الإجراء للمسجل المناوب في العطلة الصيفية لتحقيق قدرات الدائن الاقتصادية حسب بند مادة " 67 أ" من قانون إجراء إلغاء التقييد حسب المادة " 66 أ " لقانون الإجراء والحضور لدائرة التي يوجد بها مسجل مناوب• طلب الفائز لإلغاء الإجراءات وإغلاق الملف• تأجيل أو إلغاء جلسة النظر حتى 7 أيام بعد العطلة الصيفية• طلب إلغاء أو تأجيل للحجز على الأموال المنقولة• حسب اعتبارات مدير دائرة الإجراء وبموجب الأسباب التي يفصلها يقدم طلب في ملفات النفقة• طلب تقليص الديّن الأصلي لقانون دائرة الإجراء الذي يطبق في العطلة الصيفية• طلب عاجل لافتتاح ملف سند الإسكان حسب اعتبارات مدير دائرة الإجراء* الطلبات لا تعتبر كطلبات مستعجلة التي قدمت خلال قسم من العُطلة الصيفية