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صور - بدء انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بدأ طلبة جامعة بيرزيت، صباح اليوم الأربعاء، انتخاب ممثليهم في مجلس اتحاد طلبة الجامعة.



وتتنافس في الانتخابات على 51 مقعدا في المجلس خمس كتل طلابية، وهي: كتلة الشهيد ياسر عرفات، وكتلة الوفاء الإسلامية، وكتلة القطب الطلابي التقدمي، وكتلة الوحدة الطلابية، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية.


وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 8:30 صباحًا، ويحق لكل طالب التوجه للتصويت، وسيتم اخلاء ساحات الجامعة الساعة الرابعة مساء، حيث سيتم اعلان النتائج عند الساعة 7:30.


ويبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع 11800 طالبا في برنامج البكالوريوس، من أصل 14000 طالب.


وشهدت الجامعة أمس مناظرة انتخابية بين الكتل المتنافسة، فيما عرضت أول أمس الكتل الطلابية دعايتها وبرامجها الانتخابية.




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