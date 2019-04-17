تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-17 10:17:34 في يوم الأسير.. مليون فلسطيني تعرضوا للاعتقال |  2019-04-17 09:13:14 كاتدرائية نوتردام.. سر 15 دقيقة فصلت بين الدمار والبقاء |  2019-04-17 09:03:55 اعتقال زوجة صياح الطوري شيخ العراقيب وحفيده |  2019-04-17 08:45:47 القاء قنبلة يدوية على بيت في المقيبلة |  2019-04-17 08:33:06 الاعلان عن النتائج الرسمية والنهائية لانتخابات الكنيست ال 21 |  2019-04-17 08:31:08 كفر مصر: الحاجة علياء محمد عبد اللطيف زعبي - نمامسة ( ام نضال) في ذمة الله‎ |  2019-04-17 08:29:11 صورة - واشنطن تعتمد خريطة لإسرائيل تضم الجولان !! |  2019-04-17 08:22:25 الشوكولاتة تحمي من طنين الأذن وتمنع فقدان السمع |  2019-04-17 08:20:24 مشهد سينمائي توقع اختفاء كاتدرائية نوتردام قبل 15 عاما! |  2019-04-17 08:18:56 فيديو - هدم بيت في حي سلوان بالقدس ومواجهات عنيفة |  2019-04-17 08:17:16 30 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-04-17 06:10:34 ماكرون: ترميم كاتدرائية نوتردام سيستغرق خمس سنوات |  2019-04-17 06:07:48 انخفاض اخر على درجات الحرارة اليوم |  2019-04-17 00:03:41 ثلاثية برشلونة تنهي معجزات مانشستر يونايتد |  2019-04-16 22:44:15 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب محمود محاجنة من ام الفحم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

في يوم الأسير.. مليون فلسطيني تعرضوا للاعتقال



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يُصادف 17 نيسان/ ابريل من كل عام، يوم الاسير الفلسطيني، والذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية، وفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى القابعين في سجون الاحتلال، واعتباره يوماً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ودعم حقهم المشروع بالحرّية.


الأسرى.. أرقام وإحصائيات حتى نهاية آذار 2019


- نحو (1.000.000) فلسطيني مرّوا بتجربة الاعتقال منذ العام 1967

-  نحو (5700) أسير وأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم:

- (250) طفلاً.

- (36) طفلاً مقدسياً قيد الاعتقال المنزلي و(5) قاصرين محتجزين بما تسمى "مراكز الإيواء"

- (47) أسيرة

- (6) نواب سابقين.

- (500) معتقل إداري.

- (700) أسير مريض بينهم (30) حالة مصابة بالسرطان.

-  (56) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل.

-  (26) أسيراً (قدامى الأسرى)، معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ (37) عاماً.


- (570) أسيراً محكومون بالسّجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات.


- (218) شهيداً من الحركة الأسيرة ارتقوا منذ العام 1967، بينهم: (73) شهيداً ارتقوا بسبب التعذيب، و(63) شهيداً ارتقوا بسبب الإهمال الطبي، (7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس، (78) أسيراً استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.


تصوير - afp




كلمات متعلقة

في, يوم, الأسير.., مليون, فلسطيني, تعرضوا, للاعتقال,

تابعونــا

اعتقال زوجة صياح الطوري شيخ العراقيب وحفيده اعتقال زوجة صياح الطوري شيخ العراقيب وحفيده 2019-04-17 | 09:03:55

اعتقلت الشرطة ، فجر اليوم الأربعاء، مسنة وقاصر من قرية العراقيب في النقب، وجرى...

القاء قنبلة يدوية على بيت في المقيبلة القاء قنبلة يدوية على بيت في المقيبلة 2019-04-17 | 08:45:47

جاء في ييان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : فجر هذا اليوم،...

الاعلان عن النتائج الرسمية والنهائية لانتخابات الكنيست ال 21 الاعلان عن النتائج الرسمية والنهائية لانتخابات الكنيست ال 21 2019-04-17 | 08:33:06

أعلنت النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست . اذ حصل حزبا الليكود وكاحول لفان على 35...

فيديو - هدم بيت في حي سلوان بالقدس ومواجهات عنيفة فيديو - هدم بيت في حي سلوان بالقدس ومواجهات عنيفة 2019-04-17 | 08:18:56

اقتحمت قوات الشرطة ، صباح الأربعاء، حي وادي ياصول في بلدة سلوان بمدينة القدس،...

30 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 30 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-04-17 | 08:17:16

منذ بداية عام 2019 قُتل 91 شخصًا في حوادث الطرق, ستة منهم في الأسبوع الماضي. 30 من...

انخفاض اخر على درجات الحرارة اليوم انخفاض اخر على درجات الحرارة اليوم 2019-04-17 | 06:07:48

قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب محمود محاجنة من ام الفحم الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب محمود محاجنة من ام الفحم 2019-04-16 | 22:44:15

تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الشاب محمود محاجنة (30 عاما) من ام الفحم بعد ان اختفت...

مجهولون يعتدون على مواطن من اللد وسرقة الاف الشواقل قرب كفرمندا مجهولون يعتدون على مواطن من اللد وسرقة الاف الشواقل قرب كفرمندا 2019-04-16 | 20:47:39

اقدم مجهولون مساء اليوم الثلاثاء بالاعتداء على رجل من اللد(40 عاما)بعد ان اعترضوا...

اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في طمرة اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في طمرة 2019-04-16 | 20:43:00

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل انه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21...

اعتقال فحماوية اقلت فلسطينياً دون تصريح وبحوزتهما اسلحة اعتقال فحماوية اقلت فلسطينياً دون تصريح وبحوزتهما اسلحة 2019-04-16 | 17:39:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم اعتقال سيدة تبلغ من العمر 60...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سطو مسلح كفر ياسيف مشتبه شرطة سرقة مسدس سلا ح فرع بنك البريدسخنين في الذاكرة معرض افتتاح مشاركة واسعة صور يوم التسامح تيراسنطا الناصرة رجال دين مدرسة قنابل مسدس ذخيرة امشاط تفتيش قرية ابو سنان سلاح شرطة عكا أشعل فريق برشلونة المنافسة أكثر على لقب الدوري الإسباني بالسقوط للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر أمام ضيفه فالنسيا بنتيجة 1-2 في المبارمسنو عرابة مسني يوم ترفيهي فعاليات فلكلور تراث اكسال الشيخ احمد شهوان اطلاق نار اصابة مجهولون قرية اهالي حداد وكر مخدرات قرية البقيعة اعداد تجهيز كمية اعتقال شاب الشرطة قداس مسيرة احد الشعانين الناصرة احتفالات الناصرة المئات كنيسة الروم الارثوذوكس كفر قاسم قذيفة الحرب العالمية الاولى العثور حفريات شرطة متفجرات خلال اعمال القدس طعن عملية تنفيذ شابة مقدسية يهودي اطلاق نار اصابة المسجد الاقصى صلاة الجمعة شوارع منع دخول المصلينمصرع عامل عربي منطقة الناصرة حادث عمل مدينة حيفا ورشة منطقة صناعية خالد عابد سقوط جسم ثقيلحافلات مشجعون سخنين اتحاد ابناء نصف نهائي كأس الدولة مباراة مكابي تل ابيب وجيه كيوف رئيسا لمجلس عسفيا فترة اختبارية 4 اشهر وزير الداخلية مراقبة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com