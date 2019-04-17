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صورة مايا دياب تحيّر المتابعين: "اكتشفوا الغلط"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تحاول اللعب مع متابعيها بتحزيرهم عن الشيء الخطأ في إطلالتها.



وظهرت في الصورة تضع القليل من المكياج بالإضافة الى توب سوداء وهوت شورت أسود. وعلّقت على الصورة ممازحة :"شو في شي غلط بالصورة؟ غيري انا؟".


واهالت التعليقات على دياب من جانب المتابعين الذين حاولوا إيجاد الخطأ في الصورة وهو أنها فقدت ظفر من أظافرها التي وضعت عليها طلاء أسود.




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