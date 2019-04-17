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رئيس برشلونة يكشف مصير نيمار وميسي وكوتينيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وضع رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، حدا لتوقعات وسائل إعلام عن مصير لاعبين كبار مع النادي أمثال ليونيل ميسي ونيمار وأنطوان غريزمان.



وفي مقابلة أجراها مع التلفزيون الإسباني، قال بارتوميو إن غريزمان ليس على طاولة اهتمامات برشلونة في الوقت الراهن، مضيفا أنه في حال أبدى اللاعب رغبة باللعب ضمن صفوف النادي البرشلوني، فالقرار يعود للمدرب إرنستو فالفيردي.

 ووصف بارتوميو غريزمان بـ"اللاعب الكبير"، مشيرا إلى أنه إذا كان سينتقل لبرشلونة "عليكم سؤاله ورئيس أتلتيكو مدريد، فالكلمة الأخيرة هي للاعب الذي سيقرر مستقبله".


وفيما يتعلق باحتمال عودة نيمار لبرشلونة، أوضح بارتوميو: "أنفقنا أموال بيع نيمار على شراء ديمبيلي وكوتينيو. ديمبيلي لاعب أفضل بكثير من نيمار وتكيف مع الفريق بشكل تام".


وبالنسبة لمصير نجم الفريق الكتالوني ليونيل ميسي، أوضح رئيس النادي: "يمثل تجديد عقد ميسي حلمي الذي أريد أن أنهي به فترة رئاستي".



وأضاف: "قد تكون قيمة كسر عقد ميسي 1 يورو فقط، ومع ذلك فهو لن يرحل عن برشلونة، تأكدوا من هذا الأمر".


وحول الأنباء التي تناولت رحيل فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي، بيّن بارتوميو: "سيستمر كوتينيو مع برشلونة في الموسم القادم".


أما بشأن راكيتيتش، فقال: "هو لاعب مهم بالنسبة لمدرب الفريق وللنادي وجماهير برشلونة".


واختتم أومتيتي حديثه بتناول  أومتيتي قائلا: "لديه عقد معنا، لا يوجد انتقال ولا شيء من هذا القبيل "


تصوير - afp




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