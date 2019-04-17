كاتدرائية, نوتردام.., سر, 15, دقيقة, فصلت, بين, الدمار, والبقاء,

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نشر المبعوث الأمريكي الخاص للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، صورة لخريطة...
شب حريق هائل في كاتدرائية نوتردام العريقة وسط باريس، أصاب العديد من الأشخاص...
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يرغب في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام...
أحيت جمعية الجالية الفلسطينية الإسبانية " القدس " بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في...
دخل كاهن بطل إلى كاتدرائية نوتردام أثناء نشوب الحريق الكارثي داخلها، مخاطرا...
شهدت العاصمة الفرنسية، باريس، يوم الاثنين 15 أبريل، كارثة حقيقية باندلاع حريق ضخم...
وصل، صباح الثلاثاء، جيمي ماكغولدريك نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في...
أكدت السلطات الفرنسية أن أرغن كاتدرائية نوتردام نجا من الحريق المدمر الذي ألحق...
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الرئيس محمود عباس، على استعداد...
ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن عددا من الأشخاص الذي اتهموا بحيازة أو توزيع...