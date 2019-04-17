اعتقال, زوجة, صياح, الطوري, شيخ, العراقيب, وحفيده,

اعتقلت الشرطة ، فجر اليوم الأربعاء، مسنة وقاصر من قرية العراقيب في النقب، وجرى تحويلهما للتحقيق في مقر شرطة بئر السبع.

وقال عزيز الطوري ، إن "قوات من وحدة يوآب الشرطية اقتحمت قرية العراقيب واعتقلت والدته ونجله سعيد واقتادتهم إلى وحدة التحقيق في بئر السبع".وقال " أن والدته ونجله بالاضافة الى عدد من الصبية كانو في مقبرة البلدة حين تم اعتقالهم في الخامسة من فجر اليوم"، مشيرا الى ان والدته والتي تبلغ من العمر سبعين عاما تعاني من مرض السكري وحالتها الصحية سيئة للغاية، حيث انها لاتستطيع ان تأخذ ابرة الانسولين لوحدها، على حد قوله.وأضاف الطوري، أن عملية اعتقال والدته ونجله تأتي كأسلوب ترهيب وتخويف وكسر ارادة أم، وكسر النضال السلمي لقرية العراقيب.