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القاء قنبلة يدوية على بيت في المقيبلة



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جاء في ييان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :

 
فجر هذا اليوم، في قرية المقيبلة، ألقيت قنبلة يدوية على منزل أحد السكان المحليين في السبعينيات من عمره.
 
أفراد من الشرطة سارعوا إلى مكان الحادث وقاموا بجمع البيانات والادلة وباشروا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
 
من تحقيق اولي تبين ان الخلفية على ما يبدو تعود الى نزاع بين عائلات.
القاء قنبلة يدوية على بيت في المقيبلة




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