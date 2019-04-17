القاء, قنبلة, يدوية, على, بيت, في, المقيبلة,

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يُصادف 17 نيسان/ ابريل من كل عام، يوم الاسير الفلسطيني، والذي أقرّه المجلس الوطني...
اعتقلت الشرطة ، فجر اليوم الأربعاء، مسنة وقاصر من قرية العراقيب في النقب، وجرى...
أعلنت النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست . اذ حصل حزبا الليكود وكاحول لفان على 35...
اقتحمت قوات الشرطة ، صباح الأربعاء، حي وادي ياصول في بلدة سلوان بمدينة القدس،...
منذ بداية عام 2019 قُتل 91 شخصًا في حوادث الطرق, ستة منهم في الأسبوع الماضي. 30 من...
قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى...
تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الشاب محمود محاجنة (30 عاما) من ام الفحم بعد ان اختفت...
اقدم مجهولون مساء اليوم الثلاثاء بالاعتداء على رجل من اللد(40 عاما)بعد ان اعترضوا...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل انه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم اعتقال سيدة تبلغ من العمر 60...