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الاعلان عن النتائج الرسمية والنهائية لانتخابات الكنيست ال 21



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق
  • الليكود وكاحول لافان يحصلان على 35 مقعدا لكل منهما وبينيت يقر باخفاق حزبه في اجتياز نسبة الحسم
أعلنت النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست . اذ حصل حزبا الليكود وكاحول لفان على 35 مقعدا لكل منهما 


وفيما يلي المقاعد الاخرى التي حصلت عليها الأحزاب التالية : 

- شاس ويهدوت هتوراة 8 مقاعد لكل منهما 

- العمل والجبهة والعربية للتغيير 6 مقاعد لكل منهما 

- ايحود مفلاغوت هيمين ويسرائيل بيتينو 5 مقاعد لكل منهما 

- كولانو وميرتس والقائمة العربية الموحدة 4 مقاعد لكل منها



بيرتس يطرح مطالب حزبه 

وقال رئيس حزب ايحود مفلاغوت هيمين رافي بيرتس إن حزبه سيطالب خلال المفاوضات الائتلافية بالحصول على حقيبتي التربية والتعليم والعدل.وردت اقوال بيرتس بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وقالت مصادر مقربة من السيد نتانياهو إن الاجتماع عقد في أجواء ودية وإن الاتصالات ستستمر خلال الأيام المقبلة.


بينيت يقر بالهزيمة

واقر رئيس حزب هيمين هحداش نفتالي بينيت بخسارة حزبه في الانتخابات وعدم اجتيازه نسبة الحسم.وكتب بينيت في حسابه على موقع فيسبوك انه يتحمل لوحده المسؤولية عن ذلك




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