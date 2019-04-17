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كفر مصر: الحاجة علياء محمد عبد اللطيف زعبي - نمامسة ( ام نضال) في ذمة الله‎



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انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، الحاجة علياء محمد عبد اللطيف زعبي- نمامسة ( أم نضال).


وسيشيع جثمانها الطاهر اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر من بيتها الكائن في قرية كفر مصر الى مسجد القرية ومن ثم الى مثواها الأخير.

يذكر أن المرحومة هي شقيقة الحاج غازي محمد عبد اللطيف زعبي (ابو فيصل) وإخوانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.




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