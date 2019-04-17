صورة - واشنطن تعتمد خريطة لإسرائيل تضم الجولان !!

نشر المبعوث الأمريكي الخاص للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، صورة لخريطة محدثة اعتمدتها سلطات بلاده رسميا، ويظهر فيها الجولان السوري المحتل ضمن حدود إسرائيل.

وغرّد على "تويتر" قائلا: "مرحبا بالخريطة الجديدة في نظام الخرائط الدولية الخاص بنا، بعد إعلان الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس الماضي اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة منذ عام 1967.وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.ويخالف إعلان ترامب القانون الدولي الذي يمنع ضم المناطق المحتلة للدولة التي احتلتها، كما تنص المواثيق الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي 242 على أن مرتفعات الجولان أرض سورية احتلتها إسرائيل ولا يمكنها ضمها لسيادتها.وكان ترامب قد صرّح بأنه اتخذ قرار الاعتراف بضم الجولان بعد تلقيه درسا سريعا في التاريخ خلال حوار بشأن موضوع مختلف، وتابع أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس بولاية نيفادا، أنه اتخذ هذا القرار السريع خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام في الشرق الأوسط وبينهم ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وصهره جاريد كوشنر.