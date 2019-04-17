تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-17 10:17:34 في يوم الأسير.. مليون فلسطيني تعرضوا للاعتقال |  2019-04-17 09:13:14 كاتدرائية نوتردام.. سر 15 دقيقة فصلت بين الدمار والبقاء |  2019-04-17 09:03:55 اعتقال زوجة صياح الطوري شيخ العراقيب وحفيده |  2019-04-17 08:45:47 القاء قنبلة يدوية على بيت في المقيبلة |  2019-04-17 08:33:06 الاعلان عن النتائج الرسمية والنهائية لانتخابات الكنيست ال 21 |  2019-04-17 08:31:08 كفر مصر: الحاجة علياء محمد عبد اللطيف زعبي - نمامسة ( ام نضال) في ذمة الله‎ |  2019-04-17 08:29:11 صورة - واشنطن تعتمد خريطة لإسرائيل تضم الجولان !! |  2019-04-17 08:22:25 الشوكولاتة تحمي من طنين الأذن وتمنع فقدان السمع |  2019-04-17 08:20:24 مشهد سينمائي توقع اختفاء كاتدرائية نوتردام قبل 15 عاما! |  2019-04-17 08:18:56 فيديو - هدم بيت في حي سلوان بالقدس ومواجهات عنيفة |  2019-04-17 08:17:16 30 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-04-17 06:10:34 ماكرون: ترميم كاتدرائية نوتردام سيستغرق خمس سنوات |  2019-04-17 06:07:48 انخفاض اخر على درجات الحرارة اليوم |  2019-04-17 00:03:41 ثلاثية برشلونة تنهي معجزات مانشستر يونايتد |  2019-04-16 22:44:15 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب محمود محاجنة من ام الفحم |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صورة - واشنطن تعتمد خريطة لإسرائيل تضم الجولان !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر المبعوث الأمريكي الخاص للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، صورة لخريطة محدثة اعتمدتها سلطات بلاده رسميا، ويظهر فيها الجولان السوري المحتل ضمن حدود إسرائيل.



وغرّد على "تويتر" قائلا: "مرحبا بالخريطة الجديدة في نظام الخرائط الدولية الخاص بنا، بعد إعلان الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان".


وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس الماضي اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة منذ عام 1967.


وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.


ويخالف إعلان ترامب القانون الدولي الذي يمنع ضم المناطق المحتلة للدولة التي احتلتها، كما تنص المواثيق الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي 242 على أن مرتفعات الجولان أرض سورية احتلتها إسرائيل ولا يمكنها ضمها لسيادتها.


وكان ترامب قد صرّح بأنه اتخذ قرار الاعتراف بضم الجولان بعد تلقيه درسا سريعا في التاريخ خلال حوار بشأن موضوع مختلف، وتابع أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس بولاية نيفادا، أنه اتخذ هذا القرار السريع خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام في الشرق الأوسط وبينهم ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وصهره جاريد كوشنر.




كلمات متعلقة

صورة, -, واشنطن, تعتمد, خريطة, لإسرائيل, تضم, الجولان, !!,

تابعونــا

كاتدرائية نوتردام.. سر 15 دقيقة فصلت بين الدمار والبقاء كاتدرائية نوتردام.. سر 15 دقيقة فصلت بين الدمار والبقاء 2019-04-17 | 09:13:14

بعد يومين من الحريق الهائل الذي التهم جزءا كبيرا من كاتدرائية نوتردام وسط باريس،...

مشهد سينمائي توقع اختفاء كاتدرائية نوتردام قبل 15 عاما! مشهد سينمائي توقع اختفاء كاتدرائية نوتردام قبل 15 عاما! 2019-04-17 | 08:20:24

شب حريق هائل في كاتدرائية نوتردام العريقة وسط باريس، أصاب العديد من الأشخاص...

ماكرون: ترميم كاتدرائية نوتردام سيستغرق خمس سنوات ماكرون: ترميم كاتدرائية نوتردام سيستغرق خمس سنوات 2019-04-17 | 06:10:34

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يرغب في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام...

الجالية الإسبانية الفلسطينية تنظمان ندوة في يوم الأسير الفلسطيني الجالية الإسبانية الفلسطينية تنظمان ندوة في يوم الأسير الفلسطيني 2019-04-16 | 22:40:31

أحيت جمعية الجالية الفلسطينية الإسبانية " القدس " بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في...

من البطل الذي أنقذ إكليل الشوك من حريق نوتردام ؟ من البطل الذي أنقذ إكليل الشوك من حريق نوتردام ؟ 2019-04-16 | 15:50:08

دخل كاهن بطل إلى كاتدرائية نوتردام أثناء نشوب الحريق الكارثي داخلها، مخاطرا...

لماذا لم تُستخدم الطائرات لإطفاء حريق كاتدرائية نوتردام من الجو؟ لماذا لم تُستخدم الطائرات لإطفاء حريق كاتدرائية نوتردام من الجو؟ 2019-04-16 | 14:50:47

شهدت العاصمة الفرنسية، باريس، يوم الاثنين 15 أبريل، كارثة حقيقية باندلاع حريق ضخم...

وصول نائب منسق الأمم المتحدة إلى غزة وصول نائب منسق الأمم المتحدة إلى غزة 2019-04-16 | 13:37:19

وصل، صباح الثلاثاء، جيمي ماكغولدريك نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في...

خبر سار من تحت رماد حريق الكاتدرائية - فيديو خبر سار من تحت رماد حريق الكاتدرائية - فيديو 2019-04-16 | 13:30:55

أكدت السلطات الفرنسية أن أرغن كاتدرائية نوتردام نجا من الحريق المدمر الذي ألحق...

المالكي: عباس مستعد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة المالكي: عباس مستعد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة 2019-04-16 | 11:15:45

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الرئيس محمود عباس، على استعداد...

"تهديدات بالقتل" بسبب فيديو مذبحة المسجدين بنيوزلندا "تهديدات بالقتل" بسبب فيديو مذبحة المسجدين بنيوزلندا 2019-04-16 | 11:15:11

ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن عددا من الأشخاص الذي اتهموا بحيازة أو توزيع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اكسال تشييع جثمان احمد شهوان الشيخ المرحوم اطلاق نار مثواه الاخير دفن مقبرة حرق اطارات شرطة عرابة تظاهرة نصرة للمسجد الاقصى حبيب عالم ضحية حادث الطرق حاناتون شارع كفر مندا تشييع جثمان جنازة مهيبة مصرع مثواه الاخير كفر قاسم مظاهرة نصرة الاقصى القدس مشاركة واسعة ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريدجيهان ابو عباس محمود الشابة حيفا وفاة تفجع مدينة مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر عكا تفتح ابوابها زوار مشاركين الزوار خلال عيد الاضحى المبارك شجار عنيف اطلاق نار طمرة مدينة شرطة اصابات تحقيق مقهى اصابتان مجهولون اقتحام بيت دير حنا ضرب مبرح عصي الشرطة تحقق مستشفى رمبام حيفا علي سلام بلدية الناصرة زيدان اسراء عابد الشابة اطلاق نار يزور الناصرة بث مباشر تشيلسي ستوك مباراة دوري انجليزي اضراب عام شامل مؤسسات بلدية متابعة لجنة قرار الاحد جريمة قتل شابين المدينة كريستيانورونالدوهدفديربيريالمدريداعتقال مشتبهين اسلحة ضبط ذخيرة حملة الشرطة لواء الشمال كفر كنا الناصرة الشبلي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com