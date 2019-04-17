صورة - واشنطن تعتمد خريطة لإسرائيل تضم الجولان !!

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بعد يومين من الحريق الهائل الذي التهم جزءا كبيرا من كاتدرائية نوتردام وسط باريس،...
شب حريق هائل في كاتدرائية نوتردام العريقة وسط باريس، أصاب العديد من الأشخاص...
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يرغب في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام...
أحيت جمعية الجالية الفلسطينية الإسبانية " القدس " بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في...
دخل كاهن بطل إلى كاتدرائية نوتردام أثناء نشوب الحريق الكارثي داخلها، مخاطرا...
شهدت العاصمة الفرنسية، باريس، يوم الاثنين 15 أبريل، كارثة حقيقية باندلاع حريق ضخم...
وصل، صباح الثلاثاء، جيمي ماكغولدريك نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في...
أكدت السلطات الفرنسية أن أرغن كاتدرائية نوتردام نجا من الحريق المدمر الذي ألحق...
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الرئيس محمود عباس، على استعداد...
ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن عددا من الأشخاص الذي اتهموا بحيازة أو توزيع...