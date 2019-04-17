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مفاجأة لعلماء الفلك أثناء تصويرهم القمر!
2019-04-17 08:28:26
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مفاجئة لعلماء الفلك أثناء تصويرهم القمر!
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