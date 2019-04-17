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لقطات من داخل كاتدرائية نوتردام المنكوبة
2019-04-17 08:27:38
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لقطات من داخل كاتدرائية نوتردام المنكوبة
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