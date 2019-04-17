محمد, وزيري, يتغزل, بهيفا, وهبي, :, هوه, في, حلاوة, كده,

خضعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ لجلسة تصوير جديدة وها هي تنشر الصور تنباعاً عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين الصور الجميلة التي شاركتها مع الجمهور اختار مدير أعمالها محمد وزيري احداها ونشرها عبر حسابه الخاص وعلق: هوه في حلاوة كده.

فكثرت التعليقات من قبل الجمهور الذي أثنى على جمال ورشاقة هيفا فهي تظهر كل يوم أجمل من اليوم الذي سبقه وتعرف تماماً كيف تحافظ على رونقها فأصبحت أيقونة الجمال والموضة في الوطن العربي والعالم أيضاً.