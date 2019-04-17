كلمات متعلقةرونالدو.., "خيبة", لم, تحدث, منذ, 9, سنوات,
وضع رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، حدا لتوقعات وسائل إعلام عن...
أقصى أياكس نظيره يوفنتوس، بعد فوز مستحق بنتيجة (2-1)، في إياب الدور ربع النهائي من...
قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه لبرشلونة للتأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري...
أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اليوم الثلاثاء، عشية مواجهة توتنهام في...
نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي في...
اعترف أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، برغبته في التعاقد مع كيليان...
أكد تقرير صحفي إسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يتحفز للانتقام من...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن يوفنتوس أفسح الطريق أمام فريق...
أشاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بنجم فريقه محمد صلاح، بعد هدفه...
قبل يوم من المواجهة المرتقبة بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي،...