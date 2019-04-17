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رونالدو.. "خيبة" لم تحدث منذ 9 سنوات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد الخروج المفاجئ ليوفنتوس الإيطالي على يد أياكس أمستردام الهولندي، يستعيد كريستيانو رونالدو نجم "السيدة العجوز" ذكرى سيئة، لم يعرفها منذ عام 2010.



فقد فشل "الدون" في الوصول إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ عام 2010، عندما ودع البطولة مع ريال مدريد الإسباني من دور الـ16، على يد أولمبيك ليون الفرنسي.


ومنذ هذه النسخة، اعتاد قائد منتخب البرتغال على الظهور في نصف نهائي البطولة على الأقل، علما أنه حقق 4 ألقاب أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.


ورغم هدفين من ضربتي رأس سجلهما رونالدو في شباك أياكس ذهابا وإيابا، خسر يوفنتوس على ملعبه الثلاثاء بنتيجة 1-2، ليغادر دور أبطال أوروبا من دور الثمانية بنتيجة 2-3 في مجموع اللقاءين.


ورغم ذلك، يظل رونالدو سيدا لدوري أبطال أوروبا، بـ126 هدفا سجلها في البطولة الأوروبية الأم يتربع بها على عرش هدافيها، و5 ألقاب حقق 4 منها مع فريقه السابق ريال مدريد، وواحدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تصوير - afp




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