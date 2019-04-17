الشوكولاتة, تحمي, من, طنين, الأذن, وتمنع, فقدان, السمع,

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يلجأ الكثيرون إلى غسل شعورهم كل يوم، ويستخدمون في ذلك أنواعا عدة من الشامبو، التي...
يعتبر الإيبوبروفين وغيره من مضادات الالتهاب غير الإسترويدية، والتي تعمل على...
انتقد عالم الفيسيولوجيا الروسي، بوريس جيرليغين، نتائج دراسة أجراها علماء من...
إلحاح الطفل على الحصول على مزيد من الحلوى والآيس كريم ورفض وجدل الآباء معه من...
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إذا كنتم ممن يعشقون المذاق المالح للطعام لكنكم تخشون التبعات الصحية للمادة التي...
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من المفترض أن تحمي الستائر التي تفصل أسرّة المرضى في العديد من المستشفيات...