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الشوكولاتة تحمي من طنين الأذن وتمنع فقدان السمع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يساعد تناول الشوكولاتة الأشخاص متوسطي العمر على الحفاظ على حاسة السمع ومنع طنين الأذن في مرحلة الشيخوخة، وفقا لنتائج دراسة أجراها علماء من كوريا الجنوبية.



ويفيد موقع مجلة "Nutrients" بأن علماء كوريا الجنوبية اكتشفوا خاصية جديدة للشوكولاتة، بعد دراسة في إطار المشروع الوطني للفحص الطبي والتغذية لنتائج مجموعة دراسات أجريت عامي 2012 و2013.


ويقول المشرف على الدراسة: "اكتشفنا أن الأشخاص الذين عدوا أنفسهم من محبي الشوكولاتة وتناولوها بصورة منتظمة ودورية، كانوا أقلية بين الذين يشكون مع التقدم بالعمر من مشكلات في السمع ومن طنين الأذن. وفعلا، اتضح أن خطر فقدان حاسة السمع في عمر 40-64 سنة، كان أقل بكثير مقارنة بظهوره لدى الذين لا يتناولون الشوكولاتة".


ووفقا للباحثين، فإن سبب ذلك يعود إلى تأثير الشوكولاتة المضاد للالتهابات، لأن لمركبات متعددات الفينول (Polyphenole) الموجودة في الكاكاو خصائص قوية مضادة للأكسدة، ما يجعل الشوكولاتة وسيلة لمكافحة الالتهابات، والتي تؤثر في حالة أجهزة السمع ونوعيته مع التقدم بالعمر.


ويدور الحديث هنا عن الشوكولاتة الداكنة قليلة السكر، التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو.




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