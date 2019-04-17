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مشهد سينمائي توقع اختفاء كاتدرائية نوتردام قبل 15 عاما!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 شب حريق هائل في كاتدرائية نوتردام العريقة وسط باريس، أصاب العديد من الأشخاص بحالة من الحزن، ما دفعهم لنشر مقطع من فيلم سينمائي توقع اختفاء الكاتدرائية.



وانتشر المقطع من الفيلم الشهير "before sunset" (قبل الغروب)، حيث توقع اختفاء الكاتدرائية يوما ما.


يذكر أن الفيلم المذكور عرض لأول مرة عام 2004، أي أنه توقع اختفاء الكاتدرائية منذ 15 عاما تقريبا، قبل التهام الحريق لبرج الكاتدرائية.




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