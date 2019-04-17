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فيديو - هدم بيت في حي سلوان بالقدس ومواجهات عنيفة



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 اقتحمت قوات الشرطة ، صباح الأربعاء، حي وادي ياصول في بلدة سلوان بمدينة القدس، وحاصرت مداخله وعدة منشآت فيه تمهيدًا لتنفيذ قرارات هدمها.




وأفادت مصادر محلية، أن قوات عسكرية كبيرة برفقة جرافات وطواقم البلدية اقتحمت صباحا حي وادي ياصول وانتشرت على مداخله وبين أزقته، وباشرت بهدم منشآت تجارية تعود لعائلة برقان.




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