30, قتيلا, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, 2019,

منذ بداية عام 2019 قُتل 91 شخصًا في حوادث الطرق, ستة منهم في الأسبوع الماضي. 30 من القتلى منذ بداية العام كانوا من المجتمع العربي, أكثر من ثمانية قتلوا شهريًا في المتوسط. في نفس الفترة من العام الماضي قتل 20 شخصًا من المجتمع العربي, أي بزيادة بلغت 50٪ في عدد القتلى من المجتمع العربي.

بيانات حول الاصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:· منذ بداية العام قُتل خمسة أطفال من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي في حوادث الطرق.· مقتل تسعة شباب من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.· مقتل أربعة أشخاص من كبار السن من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام, أحدهم قتل في الأسبوع الماضي.· مقتل ثمانية أشخاص من المشاة من المجتمع العربي.· عشرة من القتلى من المجتمع العربي كانوا سائقي سيارة.· منذ بداية عام 2019 كان هناك 52 سائقًا من المجتمع العربي متورطين في حوادث طرق قاتلة (قتل فيها شخص واحد على الأقل).· لقي أربعة أشخاص من راكبي الدراجات من المجتمع العربي مصرعهم منذ بداية عام 2019.· مقتل اثنان من راكبي الدراجات من المجتمع العربي منذ بداية العام.