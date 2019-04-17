تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-17 00:03:41 ثلاثية برشلونة تنهي معجزات مانشستر يونايتد |  2019-04-16 22:44:15 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب محمود محاجنة من ام الفحم |  2019-04-16 22:40:31 الجالية الإسبانية الفلسطينية تنظمان ندوة في يوم الأسير الفلسطيني |  2019-04-16 20:47:39 مجهولون يعتدون على مواطن من اللد وسرقة الاف الشواقل قرب كفرمندا |  2019-04-16 20:43:00 اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في طمرة |  2019-04-16 17:39:06 اعتقال فحماوية اقلت فلسطينياً دون تصريح وبحوزتهما اسلحة |  2019-04-16 17:35:37 احذروا.. مسكّن قد يؤدي للوفاة بعد الـ40! |  2019-04-16 17:31:28 جوارديولا: لم آت إلى مانشستر سيتي من أجل التشامبيونزليج |  2019-04-16 17:23:51 العثور على جثة فتح الله بني جامع بمنطقة جبلية قرب كفرقاسم |  2019-04-16 16:35:58 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة اسيل كبها من برطعه |  2019-04-16 15:50:10 المطران عطا الله حنا :كل التحية للشاب البطل كمال زيدان من بيت جن رافض الخدمة الاجبارية |  2019-04-16 14:50:15 الشاب نزيه معمر احمد كناعنه من عرابة أصغر مبرمج في شركة جوجل في البلاد |  2019-04-16 14:50:02 ميغان ماركل تضع مولودها يوم ميلاد الملكة الـ 93! |  2019-04-16 14:50:47 لماذا لم تُستخدم الطائرات لإطفاء حريق كاتدرائية نوتردام من الجو؟ |  2019-04-16 13:37:19 وصول نائب منسق الأمم المتحدة إلى غزة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ثلاثية برشلونة تنهي معجزات مانشستر يونايتد



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه لبرشلونة للتأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتسجيله اثنين من أهداف فريقه الثلاثة بمرمى مانشستر يونايتد 3-0 مساء الثلاثاء على ملعب "كامب نو" في إياب ربع النهائي.

وسجل ميسي الهدفين في الدقيقتين 16 و20، وأضاف فيليبي كوتينيو الهدف الثالث في الدقيقة 61.
وكان لقاء الذهاب على ملعب "أولد ترافورد" قد انتهى بفوز الفريق الإسباني بهدف نظيف، ويلتقي برشلونة في نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة ليفربول وبورتو، علما بأن الأول أنهى القسم الأول من المواجهة على أرضه في صالحه بهدفين نظيفين.
ولم تشهد تشكيلة برشلونة أية مفاجآت، مع مشاركة كوتينيو إلى جانب ميسي ولويس سواريز في خط الهجوم، فيما شارك سيرجي روبرتو كظهير أيمن على حساب نيلسون سيميدو.
أما مانشستر يونايتد، فأبقى روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء مقابل إشراك جيسي لينجارد خلف الثنائي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد، ولعب أشلي يونج على الناحية اليسرى من خط الدفاع، في ظل غياب الموقوف لوك شو، مقابل تواجد فكتور لينديلوف على الناحية اليمنى.
وكاد يونايتد يباغت منافسه بهدف في الدقيقة الأولى، عندما تلقى راشفورد تمريرة من بوجبا في الناحية اليسرى من منطقة الجزاء، ليسدد بوجه قدمه الخارجي في العارضة، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصاحب الأرض في الدقيقة العاشرة بعد سقوط لاعب برشلونة إيفان راكيتيش داخل المنطقة، إلا أنه عاد وألغى قراره بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.
لكن برشلونة لم يمهل منافسه كثيرا، فافتتح التسجيل بالدقيقة 16، عندما استغل ميسي خطأ أشلي يونج في التعامل مع الكرة، ليتقدم بها ويتخطى كريس سمولينج قبل أن يسددها على يمين الحارس دي خيا، والأخير ساعد ميسي على إضافة هدفه الثاني في الدقيقة 20، عندما مرت تسديدة نجم برشلونة الزاحفة من تحت جسده لتستقر في المرمى.
واصل برشلونة هجومه الهادر، وتلقى ميسي تمريرة من الظهير الأيسر يوردي ألبا ليسددها فوق المرمى بالدقيقة 26، وعاد قائد برشلونة لينفذ ركلة حرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 36، وجرب بوجبا حظه بتسديدة من بعد 20 يارده سيطر عليها الحارس مارك أندري تير شتيجن في الدقيقة 39، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أرسل ألبا كرة نحو القائم البعيد لمرمى يونايتد، قابلها سيرجي روبرتو بلمسة واحدة، لكن دي خيا ظهر من العدم لينقذ الموقف.
واقترب ميسي من إكمال الهاتريك في الدقيقة 47 بعدما قابل تمريرة سواريز بلمسة واحدة لكن محاولته ارتدت من يونج إلى ركنية، وانتظر الفريق الكاتالوني حتى الدقيقة 61 ليضيف الهدف الثالث عن طريق كوتينيو الذي استقبل الكرة من بعد 25 يارده وتقدم بها قليلا ليسددها مركزة في الزاوية العليا اليسرى لمرمى دي خيا.
وقدم ميسي لمحة فنية جميلة في الدقيقة 64، عندما نفذ حركة مقصية مرت بجانب القائم، ليدخل بعدها ديوجو دالوت إلى تشكيلة يونايتد بدلا من أنتوني مارسيال، في المقابل دخل سيميدو إلى تشكيلة برشلونة على حساب سيرجي روبرتو، ليهدأ إيقاع المباراة مع مرور الوقت.
وأفلتت الكرة من لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس على مشارف منطقة جزاء فريقه ليلتقطها لينجارد ويسدد فوق العارضة بالدقيقة 79، وشارك أليكسيس سانشيز في تشكيلة يونايتد بدلا من لينجارد، وقبلها شارك لوكاكو على حساب راشفورد، ثم أقحم برشلونة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي مكان كوتينيو.
ووصلت الكرة إلى سواريز على حافة المنطقة لكنه سدد غير مركزة فوق المرمى بالدقيقة 89.، ورد يونايتد بعدها بلحظات من خلال هجمة مرتدة انطلاق من خلالها دالوت في الناحية اليمنى، ليرسل كرة عرضية متوسط الارتفاع، غاص لها سانشيز برأسه، بيد أن تير شتيجن حرمه من التسجيل بتصد رائع، رد عليه دي خيا بحرمان ميسي من هدفه الثالث في اللقاء.




كلمات متعلقة

ثلاثية, برشلونة, تنهي, معجزات, مانشستر, يونايتد,

تابعونــا

أياكس يقصي رفاق رونالدو من دوري أبطال أوروبا أياكس يقصي رفاق رونالدو من دوري أبطال أوروبا 2019-04-17 | 00:06:21

أقصى أياكس نظيره يوفنتوس، بعد فوز مستحق بنتيجة (2-1)، في إياب الدور ربع النهائي من...

جوارديولا: لم آت إلى مانشستر سيتي من أجل التشامبيونزليج جوارديولا: لم آت إلى مانشستر سيتي من أجل التشامبيونزليج 2019-04-16 | 17:31:28

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اليوم الثلاثاء، عشية مواجهة توتنهام في...

محمد صلاح ينشر صورة برفقة هازارد نجم تشيلسي محمد صلاح ينشر صورة برفقة هازارد نجم تشيلسي 2019-04-16 | 15:50:12

نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي في...

رئيس بايرن ميونخ: لا نقدر على ضم مبابي لهذا السبب رئيس بايرن ميونخ: لا نقدر على ضم مبابي لهذا السبب 2019-04-16 | 14:50:37

اعترف أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، برغبته في التعاقد مع كيليان...

الليلة في دوري الابطال - ميسي يريد الانتقام من اليونايتد الليلة في دوري الابطال - ميسي يريد الانتقام من اليونايتد 2019-04-16 | 13:30:32

أكد تقرير صحفي إسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يتحفز للانتقام من...

يوفنتوس يمهد طريق عملاق إنجليزي نحو نجم برشلونة يوفنتوس يمهد طريق عملاق إنجليزي نحو نجم برشلونة 2019-04-16 | 12:15:06

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن يوفنتوس أفسح الطريق أمام فريق...

كلوب يتغنى بصلاح بعد "الهدف الصاروخي" كلوب يتغنى بصلاح بعد "الهدف الصاروخي" 2019-04-16 | 11:15:41

أشاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بنجم فريقه محمد صلاح، بعد هدفه...

مدرب برشلونة يكشف حالة ميسي قبل "موقعة الشياطين" مدرب برشلونة يكشف حالة ميسي قبل "موقعة الشياطين" 2019-04-16 | 10:06:28

قبل يوم من المواجهة المرتقبة بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي،...

ليفربول أم السيتي؟ فيرغسون يتوقع الفائز بلقب الدوري ليفربول أم السيتي؟ فيرغسون يتوقع الفائز بلقب الدوري 2019-04-16 | 08:27:57

4 جولات فقط متبقية على نهاية الموسم الكروي الإنجليزي الحالي، والسباق على أشده بين...

مانشستر يونايتد يعجِّز ريال مدريد بثمن باهظ لبوجبا مانشستر يونايتد يعجِّز ريال مدريد بثمن باهظ لبوجبا 2019-04-15 | 17:19:09

حدد مانشستر يونايتد الإنجليزي، قيمة الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، في ظل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد ابو خضير ادانة يوسف بن دافيد شعفاط حرق القدس المحكمة ادانة اللد تشييع جثمان ضياء زبيدي طالب الطب ضحية حادث طرق رومانيا محمد القريناوي سيارة مصرع الفتى احمد رفايعة قرية سالم قاصر ام الفحم اطلاق نار شجار بث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولفسوطة مناولة اولى منح 57 طفلا طفلة طفلة قرية ابناء الرعية المطران يقعوني مسيرة وادي العين كوكب ابو الهيجا مشاركة واسعة قرية ضبط مخدرات اسلحة عمال فلسطينيين دون تصاريح تفتيش محلات قرية بلدة تل السبع حريق هائل نفي شأنان حيفا اطفاء اخماد منطقة مفتوحة كايد ظاهر قطرية اخماد شرطة مسنو عرابة مسني يوم ترفيهي فعاليات فلكلور تراث 4 قتلى حادث علي حليحل احمد رافع عواوده دارين تالحج الريحيانية عين الاسد عبد الله سهام سعيد عيد الاسد الجش كفر كنا طرق منع 8 لاعبين من عرب الداخل دخول الاراضي اللبنانية مطار بيروت فريق الظاهرية الفلسطينيام الفحم استقبال معتمرين فوج جديد اهالي مدينة مكة المكرمة نشأت ملحم تصفية مقتل اطلاق نار قرية عرعره منفذ عملية تل ابيب ساندويشات مخدرات تل ابيب هروين كوكائين اعتقال رجل امرأة محمود محاجنة قاعة الريف افراح سهرة حناء حسين محاجنة اطلاق نار قتل متعمد لائحة اتهام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com