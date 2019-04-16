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الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب محمود محاجنة من ام الفحم



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تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الشاب محمود محاجنة (30 عاما) من ام الفحم بعد ان اختفت اثاره منذ اسبوع ، حيث شوهد للمرة الاخيرة في تل ابيب قرب المحطة المركزية القديمة.


الشرطة تطلب من كل شخص لديه معلومات عنه التواصل على الرقم 100.

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشاب محمود محاجنة من ام الفحم




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