الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, الشاب, محمود, محاجنة, من, ام, الفحم,

تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الشاب محمود محاجنة (30 عاما) من ام الفحم بعد ان اختفت اثاره منذ اسبوع ، حيث شوهد للمرة الاخيرة في تل ابيب قرب المحطة المركزية القديمة.





الشرطة تطلب من كل شخص لديه معلومات عنه التواصل على الرقم 100.