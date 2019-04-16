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الجالية الإسبانية الفلسطينية تنظمان ندوة في يوم الأسير الفلسطيني



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أحيت جمعية الجالية الفلسطينية الإسبانية " القدس " بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في إسبانيا في مقرها بمدريد " ،الذكري الخامسة والأربعين " ليوم الأسير الفلسطيني" والذي يعد يوما وطنيا وعالميا لنصره الأسير الفلسطيني منذ إقراره من قبل المجلس الوطني الفلسطيني بدورته العادية في ١٧ نيسان -إبريل ١٩٧٤ ،


حيث أقيمت ندوة حضرها جمع من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية وأصدقاء القضية الفلسطينية الاسبان، ألقي فيها سعادة السفير كفاح عودة كلمة أشاد فيها بصمود وبطولة أسرانا البواسل وبين للحضور بأن المحتل الإسرائيلي يمارس أعنف الوسائل القمعية وأكثرها إجراما ، لكسر إرادة الأسري ، حيث يتعرض الأسري بشكل مستمر للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد وغيرها من الإجراءات القمعية ابتداءً مما يسمي بالإعتقال الإداري لسنوات دون محاكمة والعزل الانفرادي وليس بأخرها المنع من زيارة ذوي الأسري لهم ، بل أصدرت سلطات الاحتلال تشريعات عنصرية كان آخرها ما يسمي "بقانون إعدام الأسري " كما وأكد سعادته علي أن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي، وإتفاقية جنيف الرابعة، ومبادئ حقوق الإنسان، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن هذه المواثق أعطت لشعبنا الحق في الدفاع عن نفسه بكافة أساليب النضال بما فيها المسلحة ، في حين أن شعبنا وقيادته قد إختاروا المقاومة السلمية ، لذا علي المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤلياته ووقف همجية الإحتلال بل وإنهاءه .


في حين أكد رئيس الجالية الفلسطينية الدكتور جميل أبو سعدة في كلمته أيضا علي وقوف و مسانده أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده مع إخوتنا وأبنائنا الأسري حتي ينعمون بعبق الحرية رغم انف المحتل وأعوانه، وأن الفجر آت لامحال .





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