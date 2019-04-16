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اعتقال شاب بعد العثور على مسدس في طمرة



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل انه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21 عاما بعد العثور على مسدس بحوزته مساء اليوم الثلاثاء.


واضاف البيان انه خلال نشاط للشرطة وحرس الحدود تم العثور على مسدس من نوع fn .

تم اعتقال الشاب وسيتم تقديمه للمحكمة يوم غد الاربعاء لتمديد اعتقاله.





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