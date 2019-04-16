اعتقال, فحماوية, اقلت, فلسطينياً, دون, تصريح, وبحوزتهما, اسلحة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم اعتقال سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً من سكان ام الفحم وشاب من الضفة الغربية بعد العثور بحوزتهما على قطع لسلاح من نوع m-16.

واضاف البيان أنه خلال نشاط للشرطة في منطقة وادي عارة تم ايقاف سيارة للتفتيش في مدينة أم الفحم تقودها سيدة من المدينة كانت تقل شخص من سكان الضفة الغربية دون تصريح دخول , وخلال تفتيش مكثف تم العثور بالصندوق الخلفي للسيارة على قطع لسلاح من نوع m-16.الشرطة قامت باعتقالهما وسيتم تقديمهما للمحكمة غدا الاربعاء لتمديد اعتقالهما .