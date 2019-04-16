سمية, الخشاب:, الطلاق, رزق,

كلمات متعلقةسمية, الخشاب:, الطلاق, رزق,
بعد ان تم تخفيف الحكم عن سعد لمجرد من تهمة "اغتصاب" لـ"الاعتداء الجنسي"، سلطت...
مازالت تسريبات مقلب رامز جلال في رمضان 2019 مستمرة، ليكون أحدثها كشف تفاصيل دقيقة...
طرحت شركة سينرجى البرومو الرسمى لمسلسل “ابن أصول” الذى يخوض به النجم حمادة هلال...
أوردت "عربي بوست" أنّ السيدة فيروز قابلت ابنها زياد الرحباني، بالصدفة في لبنان...
كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل “لآخر...
أثارت الفنانة المصرية منة فضالي حالة من الجدل بين محبيها بعدما قامت بنشر صور...
نشرت الممثلة السورية ديما قندلفت صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه...
بعد إنتشار أخبار تفيد إنفصال الممثلة بيرين سات عن زوجها الفنان التركي كنان...
بعدما حصل الفنان المغربي سعد لمجرد على حكم بالبراءة من تهمة الاغتصاب، ومحاكمته...