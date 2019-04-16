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العثور على جثة فتح الله بني جامع بمنطقة جبلية قرب كفرقاسم



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عثر عصر اليوم الثلاثاء على جثة الشاب فتح الله عفيف بني جامع من سكان بلدة عقربة بالضفة الغربية , في منطقة جبلية قرب مدينة كفرقاسم وذلك بعد ان اختفت اثاره منذ اسبوعين .

وكانت قد اعلنت عائلته عن اختفاؤه مطلع الاسبوع بعد ان خرج لعمله في احدى مطاعم مدينة يافا وانقطع الاتصال معه حتى تم العثور على جثته اليوم الثلاثاء .

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن المحكمة قررت اصدار امر حظر نشر على جميع تفاصيل القضية .




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