العثور, على, جثة, فتح, الله, بني, جامع, بمنطقة, جبلية, قرب, كفرقاسم,

عثر عصر اليوم الثلاثاء على جثة الشاب فتح الله عفيف بني جامع من سكان بلدة عقربة بالضفة الغربية , في منطقة جبلية قرب مدينة كفرقاسم وذلك بعد ان اختفت اثاره منذ اسبوعين .

وكانت قد اعلنت عائلته عن اختفاؤه مطلع الاسبوع بعد ان خرج لعمله في احدى مطاعم مدينة يافا وانقطع الاتصال معه حتى تم العثور على جثته اليوم الثلاثاء .وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن المحكمة قررت اصدار امر حظر نشر على جميع تفاصيل القضية .