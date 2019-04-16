العثور, على, جثة, فتح, الله, بني, جامع, بمنطقة, جبلية, قرب, كفرقاسم,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم اعتقال سيدة تبلغ من العمر 60...
تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الفتاة اسيل كبها من برطعة الشرقية بعد ان اختفت...
كل التحية لهذا الشاب البطل ابن الطائفة الدرزية الكريمة الشاب كمال زيدان والذي...
ابن عرابة الشاب نزيه معمر احمد كناعنه اصغر مبرمج في جوجل اسرائيل كيف لا وقد حقق...
حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي على الشابتين تسنيم ورحمة الأسد...
ردًا على رسالة النائب مسعود غنايم حول غرق الأراضي في سهل البطوف والأضرار والخسائر...
ضَمن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم أغلبية واحد وستين عضو كنيست للائتلاف...
اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة ، اليوم الثلاثاء، مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة...
في مدينة عكا تم قبل أيام اختيار" الخطيب الصغير" باللغة العربية من بين طلاب المدارس...
اغلقت الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء مدخل مدينة ام الفحم اثر العثور على جسم مشبوه...