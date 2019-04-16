الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, الفتاة, اسيل, كبها, من, برطعه,

تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الفتاة اسيل كبها من برطعة الشرقية بعد ان اختفت اثارها يوم امس الاثنين في ساعات الظهيرة من بيتها .

وجاء في بيان الشرطة ان الفتاة كانت ترتدي حجاب اسود وسترة لون كحلي وبلوزة لون ابيض .

كل من يشاهد الفتاة او يعرف مكانها التواصل مع الشرطة.