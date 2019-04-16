تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-16 17:39:06 اعتقال فحماوية اقلت فلسطينياً دون تصريح وبحوزتهما اسلحة |  2019-04-16 17:35:37 احذروا.. مسكّن قد يؤدي للوفاة بعد الـ40! |  2019-04-16 17:31:28 جوارديولا: لم آت إلى مانشستر سيتي من أجل التشامبيونزليج |  2019-04-16 17:23:51 العثور على جثة فتح الله بني جامع بمنطقة جبلية قرب كفرقاسم |  2019-04-16 16:35:58 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة اسيل كبها من برطعه |  2019-04-16 15:50:10 المطران عطا الله حنا :كل التحية للشاب البطل كمال زيدان من بيت جن رافض الخدمة الاجبارية |  2019-04-16 14:50:15 الشاب نزيه معمر احمد كناعنه من عرابة أصغر مبرمج في شركة جوجل في البلاد |  2019-04-16 14:50:02 ميغان ماركل تضع مولودها يوم ميلاد الملكة الـ 93! |  2019-04-16 14:50:47 لماذا لم تُستخدم الطائرات لإطفاء حريق كاتدرائية نوتردام من الجو؟ |  2019-04-16 13:37:19 وصول نائب منسق الأمم المتحدة إلى غزة |  2019-04-16 13:30:55 خبر سار من تحت رماد حريق الكاتدرائية - فيديو |  2019-04-16 12:42:07 السجن لشابتين من اللقية بالنقب بتهمة التخطيط لعملية |  2019-04-16 12:26:25 وزارة الزراعة للنائب غنايم : لن نعلن عن كارثة طبيعية في البطوف لكن هناك خطّة تأمين مستقبليّة شاملة |  2019-04-16 12:15:13 61 نائبا يوصون رفلين بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة |  2019-04-16 12:00:13 الربيع العربي سينتصر - حمادة فراعنة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة اسيل كبها من برطعه



  |     |   اضافة تعليق



تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الفتاة اسيل كبها من برطعة الشرقية بعد ان اختفت اثارها يوم امس الاثنين في ساعات الظهيرة من بيتها .

وجاء في بيان الشرطة ان الفتاة كانت ترتدي حجاب اسود وسترة لون كحلي وبلوزة لون ابيض .

كل من يشاهد الفتاة او يعرف مكانها التواصل مع الشرطة.

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الفتاة اسيل كبها من برطعه




كلمات متعلقة

الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, الفتاة, اسيل, كبها, من, برطعه,

تابعونــا

اعتقال فحماوية اقلت فلسطينياً دون تصريح وبحوزتهما اسلحة اعتقال فحماوية اقلت فلسطينياً دون تصريح وبحوزتهما اسلحة 2019-04-16 | 17:39:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم اعتقال سيدة تبلغ من العمر 60...

العثور على جثة فتح الله بني جامع بمنطقة جبلية قرب كفرقاسم العثور على جثة فتح الله بني جامع بمنطقة جبلية قرب كفرقاسم 2019-04-16 | 17:23:51

عثر عصر اليوم الثلاثاء على جثة الشاب فتح الله عفيف بني جامع من سكان بلدة عقربة...

المطران عطا الله حنا :كل التحية للشاب البطل كمال زيدان من بيت جن رافض الخدمة الاجبارية المطران عطا الله حنا :كل التحية للشاب البطل كمال زيدان من بيت جن رافض الخدمة الاجبارية 2019-04-16 | 15:50:10

كل التحية لهذا الشاب البطل ابن الطائفة الدرزية الكريمة الشاب كمال زيدان والذي...

الشاب نزيه معمر احمد كناعنه من عرابة أصغر مبرمج في شركة جوجل في البلاد الشاب نزيه معمر احمد كناعنه من عرابة أصغر مبرمج في شركة جوجل في البلاد 2019-04-16 | 14:50:15

ابن عرابة الشاب نزيه معمر احمد كناعنه اصغر مبرمج في جوجل اسرائيل كيف لا وقد حقق...

السجن لشابتين من اللقية بالنقب بتهمة التخطيط لعملية السجن لشابتين من اللقية بالنقب بتهمة التخطيط لعملية 2019-04-16 | 12:42:07

حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي على الشابتين تسنيم ورحمة الأسد...

وزارة الزراعة للنائب غنايم : لن نعلن عن كارثة طبيعية في البطوف لكن هناك خطّة تأمين مستقبليّة شاملة وزارة الزراعة للنائب غنايم : لن نعلن عن كارثة طبيعية في البطوف لكن هناك خطّة تأمين مستقبليّة شاملة 2019-04-16 | 12:26:25

ردًا على رسالة النائب مسعود غنايم حول غرق الأراضي في سهل البطوف والأضرار والخسائر...

61 نائبا يوصون رفلين بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة 61 نائبا يوصون رفلين بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة 2019-04-16 | 12:15:13

ضَمن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم أغلبية واحد وستين عضو كنيست للائتلاف...

الشرطة تقتحم مقبرة الإسعاف في يافا وسط غضب الاهالي الشرطة تقتحم مقبرة الإسعاف في يافا وسط غضب الاهالي 2019-04-16 | 11:49:43

اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة ، اليوم الثلاثاء، مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة...

الدكتورة عالية القاسم، رئيسة للجنة التحكيم لمسابقة الخطيب الصغير في مدينة عكا والمنطقة الدكتورة عالية القاسم، رئيسة للجنة التحكيم لمسابقة الخطيب الصغير في مدينة عكا والمنطقة 2019-04-16 | 11:48:06

في مدينة عكا تم قبل أيام اختيار" الخطيب الصغير" باللغة العربية من بين طلاب المدارس...

صور - اغلاق مدخل ام الفحم بعد العثور على جسم مشبوه صور - اغلاق مدخل ام الفحم بعد العثور على جسم مشبوه 2019-04-16 | 11:30:05

اغلقت الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء مدخل مدينة ام الفحم اثر العثور على جسم مشبوه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مخدرات اكستازي حشيش الطيبة ضبط كمية الشرطة اعتقال مشتبه سائق تراكتورون جرفته السيول قرب صفورية الكعبية قرية وحدات انقاذ الناصرةأبو خلف كفر كنا طبريا اصابة اعتقال شين اعتداء على الشرطة الخلفية جنائية عنصرية حريق اطارات جولس المنطقة الصناعية اطفاء اخماد نيران عائلة عبد الغني تجميد قرار امر الهدم ام الفحم مسودة اتفاق جورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب طفل رضيع نسي داخل سيارة رهط مدينة الشرطة مستشفى سوروكا بئر السبع اسعاف امسية تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة طرعان مركز جماهيري طرعان عماد دحلة رئيس مجلس مقتل محمد رأفت سعادة حسين محمد محاجنة شرطة سلاح اطلاق نار بلدية ام الفحم أبو غوش القدس فاتورة مطعم سياح صينيين 16500 شيكل وزارة السياحة الاسرائيلية علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلهدم ديوان عائلة عرجان العرجان مدينة رهط جرافات مسيرة عيد الميلاد المجيد الناصرة الشجرة اصاءة مدينة البشارة تستعد طالب يطعن اخرا ام الفحم ألة حادة شجار جدال تطور بينهما توقيف المشتبه الشرطة رصاصة طائشة مسجد عراق الشباب ام الفحم الشرطة تخترق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com