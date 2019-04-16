تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-16 14:50:15 الشاب نزيه معمر احمد كناعنه من عرابة أصغر مبرمج في شركة جوجل في البلاد |  2019-04-16 14:50:02 ميغان ماركل تضع مولودها يوم ميلاد الملكة الـ 93! |  2019-04-16 14:50:47 لماذا لم تُستخدم الطائرات لإطفاء حريق كاتدرائية نوتردام من الجو؟ |  2019-04-16 13:37:19 وصول نائب منسق الأمم المتحدة إلى غزة |  2019-04-16 13:30:55 خبر سار من تحت رماد حريق الكاتدرائية - فيديو |  2019-04-16 12:42:07 السجن لشابتين من اللقية بالنقب بتهمة التخطيط لعملية |  2019-04-16 12:26:25 وزارة الزراعة للنائب غنايم : لن نعلن عن كارثة طبيعية في البطوف لكن هناك خطّة تأمين مستقبليّة شاملة |  2019-04-16 12:15:13 61 نائبا يوصون رفلين بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة |  2019-04-16 12:00:13 الربيع العربي سينتصر - حمادة فراعنة |  2019-04-16 12:15:21 سرّ مؤثر خلف أغنية كيفك انت لفيروز |  2019-04-16 12:15:15 القليل من الشوكولاتة يومياً يحمي من هذه الأمراض |  2019-04-16 11:49:43 الشرطة تقتحم مقبرة الإسعاف في يافا وسط غضب الاهالي |  2019-04-16 11:48:06 الدكتورة عالية القاسم، رئيسة للجنة التحكيم لمسابقة الخطيب الصغير في مدينة عكا والمنطقة |  2019-04-16 11:30:05 صور - اغلاق مدخل ام الفحم بعد العثور على جسم مشبوه |  2019-04-16 11:25:07 توما-سليمان تطالب المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق مع نتنياهو بتهمة التحريض ومخالفة قانون الانتخابات |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المطران عطا الله حنا :كل التحية للشاب البطل كمال زيدان من بيت جن رافض الخدمة الاجبارية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




كل التحية لهذا الشاب البطل ابن الطائفة الدرزية الكريمة الشاب كمال زيدان والذي اعلن رفضه للتجنيد في جيش الاحتلال مما ادى الى اتخاذ المحكمة الاسرائيلية قرارا بتمديد اعتقاله وهو الذي هتف في وجه القاضي الاسرائيلي في المحكمة قائلا : " انا العربي الفلسطيني لن اخدم جيشكم واطلب اسقاط امر التجنيد عني " .


كل التحية لهذا الشاب ولامثاله الذين يرفضون التجنيد في جيش الاحتلال الذي يمارس القهر والظلم والقمع بحق ابناء شعبنا الفلسطيني .


ان ما قاله هذا الشاب في المحكمة انما هو الرد الحقيقي على ما قالته جولدا مئير في وقت من الاوقات بأن " الكبار يموتون والصغار ينسون ".


وها هو هذا الشاب الفلسطيني كما وغيره من الشباب الفلسطينيين المناضلين يؤكدون بأن الابناء ليسوا اقل حماسة في دفاعهم عن الحق العربي في فلسطين عن اباءهم واجدادهم .


لك منا رسالة التضامن والمحبة والتقدير كما ولكل الشرفاء من ابناء شعبنا الفلسطيني في الداخل ومن كل الطوائف والمذاهب فكلنا شعب واحد وقضيتنا واحدة وهاجسنا هو ان نعيش احرارا في وطننا .




كلمات متعلقة

المطران, عطا, الله, حنا, :كل, التحية, للشاب, البطل, كمال, زيدان, من, بيت, جن, رافض, الخدمة, الاجبارية,

تابعونــا

الشاب نزيه معمر احمد كناعنه من عرابة أصغر مبرمج في شركة جوجل في البلاد الشاب نزيه معمر احمد كناعنه من عرابة أصغر مبرمج في شركة جوجل في البلاد 2019-04-16 | 14:50:15

ابن عرابة الشاب نزيه معمر احمد كناعنه اصغر مبرمج في جوجل اسرائيل كيف لا وقد حقق...

السجن لشابتين من اللقية بالنقب بتهمة التخطيط لعملية السجن لشابتين من اللقية بالنقب بتهمة التخطيط لعملية 2019-04-16 | 12:42:07

حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي على الشابتين تسنيم ورحمة الأسد...

وزارة الزراعة للنائب غنايم : لن نعلن عن كارثة طبيعية في البطوف لكن هناك خطّة تأمين مستقبليّة شاملة وزارة الزراعة للنائب غنايم : لن نعلن عن كارثة طبيعية في البطوف لكن هناك خطّة تأمين مستقبليّة شاملة 2019-04-16 | 12:26:25

ردًا على رسالة النائب مسعود غنايم حول غرق الأراضي في سهل البطوف والأضرار والخسائر...

61 نائبا يوصون رفلين بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة 61 نائبا يوصون رفلين بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة 2019-04-16 | 12:15:13

ضَمن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم أغلبية واحد وستين عضو كنيست للائتلاف...

الشرطة تقتحم مقبرة الإسعاف في يافا وسط غضب الاهالي الشرطة تقتحم مقبرة الإسعاف في يافا وسط غضب الاهالي 2019-04-16 | 11:49:43

اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة ، اليوم الثلاثاء، مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة...

الدكتورة عالية القاسم، رئيسة للجنة التحكيم لمسابقة الخطيب الصغير في مدينة عكا والمنطقة الدكتورة عالية القاسم، رئيسة للجنة التحكيم لمسابقة الخطيب الصغير في مدينة عكا والمنطقة 2019-04-16 | 11:48:06

في مدينة عكا تم قبل أيام اختيار" الخطيب الصغير" باللغة العربية من بين طلاب المدارس...

صور - اغلاق مدخل ام الفحم بعد العثور على جسم مشبوه صور - اغلاق مدخل ام الفحم بعد العثور على جسم مشبوه 2019-04-16 | 11:30:05

اغلقت الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء مدخل مدينة ام الفحم اثر العثور على جسم مشبوه...

توما-سليمان تطالب المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق مع نتنياهو بتهمة التحريض ومخالفة قانون الانتخابات توما-سليمان تطالب المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق مع نتنياهو بتهمة التحريض ومخالفة قانون الانتخابات 2019-04-16 | 11:25:07

توجهت النائبة عايدة توما - سليمان (الجبهة) برسالة مستعجلة للمستشار القضائي...

الأوقاف الاسلامية تكشف أسباب حريق المصلى المرواني الأوقاف الاسلامية تكشف أسباب حريق المصلى المرواني 2019-04-16 | 10:53:08

كشفت دائرة الأوقاف الاسلامية أسباب اشتعال حريق في منطقة المصلى المرواني في الجهة...

تل ابيب - تطوير أول قلب بالطباعة ثلاثية الأبعاد مع أنسجة بشرية تل ابيب - تطوير أول قلب بالطباعة ثلاثية الأبعاد مع أنسجة بشرية 2019-04-16 | 08:26:01

كشف علماء النقاب عن أول قلب مصنوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد، يحوي أنسجة وأوعية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids لائحة اتهام عرابة كفر كنا حركة اسلامية نشاط دعم مادي المرابطون المرابطين مشروع المسجد الاقصى المبارك شقيب السلام حادث طرق مروع ساجد أبو عاذره جنوب اسعاف دراجة نارية شرطة وفاة شاب مستشفى دار المعلمين حيفا تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني امين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة عمر الرميلي وفاة القتى متأثرا جراحه حادث دهس مصرع اطلاق نار سيارة مواطن عرابة دون اصابات اضرار جسيمة اتهام رجل شخص المغار قرية لائحة المحكمة حيفا عكا انتحال شخصية موظف شاباك خداع 100 مبلغ الف شيكل محكمة علاء زيود ام الفحم شقيقه عملية جان شموئيل طعن دهسجورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب حملة واسعة الشرطة ضبط أسلحة ذخيرة نشاط غير قانوني حيازة سلاح تفتيش اعتداء على موظفين بلدية ام الفحم مظاهرة رفع شعارات استنكارا احتجاجاالصنارة تلتقي سعد المجرد المغرب موازين مهرجان يارا مشعور ليلك محمد الجوابره مصرع شاب واصابة اخر شجار عائلي في كفر قاسم الشرطة اصابة عامل ورشة بناء قرب نهاريا خطيرة مستشفى نهاريا سقط ارتفاع شاهق كابول حرق اطارات اعتقالات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com