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الشاب نزيه معمر احمد كناعنه من عرابة أصغر مبرمج في شركة جوجل في البلاد



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق




ابن عرابة الشاب  نزيه معمر احمد كناعنه اصغر مبرمج في جوجل اسرائيل كيف لا وقد حقق المرتبة الثانية في الرياضيات في مسابقة وزارة المعارف وهو في الصف الخامس بقواه واجتهاده الشخصي وقوة لغته الانجليزية التحق في مدرسة الموهوبين في عرابة , تعرف على البرمجة وهو في الصف الثامن شارك بعدة محاضرات بموضوع الهايتك في تل ابيب عرض عليه  العمل في شركة لكن والدية رفضا العرض حتى يكمل دراسته الثانوية.


وبعد ان  انهى الصف العاشر في ثانوية البخاري الشاملة والصفين الحادي عشر والثاني عشر بابن خلدون الثانوية تواصل مع عدة شخصيات اسرائيلية وعالمية بموضوع الهايتك اكتسب خبرة كبيرة بدا انتاج  برامجه الخاصة الصغيرة طور نفسه بالروبوتيكا , عمل في مطابع  ثم استورد ماكنة سي ان سي وضع لها برمجة وبدا العمل , بدا يبحث عن عمل وتلقى عرضا من شركة هايتك في تل ابيب عمل على في مجال البرمجة .

 وبعدة مدة قامت شركة جوجل بشراء الشركة الذي يعمل بها واختير نزيه احمد كافضل مبرمج واصغر مبرمج هايتك في البلاد .




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