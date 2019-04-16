سعد, لمجرد, حديث, الاعلام, الفرنسي, بعد, تخفيف, الحكم, عنه,

بعد ان تم تخفيف الحكم عن ​سعد لمجرد​ من تهمة "اغتصاب" لـ"الاعتداء الجنسي"، سلطت صحيفة "le monde" الفرنسية الضوء على المحاكمة التي مثل فيها "لمجرد" الثلاثاء الماضي، وذكرت أن نجم البوب لا زال محبوبا في وطنه الأم، وأن أغانيه حصدت ما يزيد عن مليار مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" ويبدو ان ​الجمهور العربي​ لم يقتنع ان لمجرد متهم بالاغتصاب وان هناك ​مؤامرة​ تقام ضده.

يذكر أن سعد لمجرد يستعد لطرح عدة أعمال فنية لم يكشف تفاصيلها بعد، والتي سيشارك فيها الفنان ميتر جيمس، والفنان المصري ​محمد رمضان​، بالإضافة إلى فرقة "الفناير" المراكشية.