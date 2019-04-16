تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-16 14:50:15 الشاب نزيه معمر احمد كناعنه من عرابة أصغر مبرمج في شركة جوجل في البلاد |  2019-04-16 14:50:02 ميغان ماركل تضع مولودها يوم ميلاد الملكة الـ 93! |  2019-04-16 14:50:47 لماذا لم تُستخدم الطائرات لإطفاء حريق كاتدرائية نوتردام من الجو؟ |  2019-04-16 13:37:19 وصول نائب منسق الأمم المتحدة إلى غزة |  2019-04-16 13:30:55 خبر سار من تحت رماد حريق الكاتدرائية - فيديو |  2019-04-16 12:42:07 السجن لشابتين من اللقية بالنقب بتهمة التخطيط لعملية |  2019-04-16 12:26:25 وزارة الزراعة للنائب غنايم : لن نعلن عن كارثة طبيعية في البطوف لكن هناك خطّة تأمين مستقبليّة شاملة |  2019-04-16 12:15:13 61 نائبا يوصون رفلين بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة |  2019-04-16 12:00:13 الربيع العربي سينتصر - حمادة فراعنة |  2019-04-16 12:15:21 سرّ مؤثر خلف أغنية كيفك انت لفيروز |  2019-04-16 12:15:15 القليل من الشوكولاتة يومياً يحمي من هذه الأمراض |  2019-04-16 11:49:43 الشرطة تقتحم مقبرة الإسعاف في يافا وسط غضب الاهالي |  2019-04-16 11:48:06 الدكتورة عالية القاسم، رئيسة للجنة التحكيم لمسابقة الخطيب الصغير في مدينة عكا والمنطقة |  2019-04-16 11:30:05 صور - اغلاق مدخل ام الفحم بعد العثور على جسم مشبوه |  2019-04-16 11:25:07 توما-سليمان تطالب المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق مع نتنياهو بتهمة التحريض ومخالفة قانون الانتخابات |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سعد لمجرد حديث الاعلام الفرنسي بعد تخفيف الحكم عنه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد ان تم تخفيف الحكم عن ​سعد لمجرد​ من تهمة "اغتصاب" لـ"الاعتداء الجنسي"، سلطت صحيفة "le monde" الفرنسية الضوء على المحاكمة التي مثل فيها "لمجرد" الثلاثاء الماضي، وذكرت أن نجم البوب لا زال محبوبا في وطنه الأم، وأن أغانيه حصدت ما يزيد عن مليار مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" ويبدو ان ​الجمهور العربي​ لم يقتنع ان لمجرد متهم بالاغتصاب وان هناك ​مؤامرة​ تقام ضده.




يذكر أن سعد لمجرد يستعد لطرح عدة أعمال فنية لم يكشف تفاصيلها بعد، والتي سيشارك فيها الفنان ميتر جيمس، والفنان المصري ​محمد رمضان​، بالإضافة إلى فرقة "الفناير" المراكشية.




كلمات متعلقة

سعد, لمجرد, حديث, الاعلام, الفرنسي, بعد, تخفيف, الحكم, عنه,

تابعونــا

كشف المزيد من التفاصيل عن مقلب رامز جلال في رمضان 2019 كشف المزيد من التفاصيل عن مقلب رامز جلال في رمضان 2019 2019-04-16 | 14:50:11

مازالت تسريبات مقلب رامز جلال في رمضان 2019 مستمرة، ليكون أحدثها كشف تفاصيل دقيقة...

فيديو .. برومو مسلسل “ابن أصول” لـ حمادة هلال رمضان 2019 فيديو .. برومو مسلسل “ابن أصول” لـ حمادة هلال رمضان 2019 2019-04-16 | 13:30:59

طرحت شركة سينرجى البرومو الرسمى لمسلسل “ابن أصول” الذى يخوض به النجم حمادة هلال...

سرّ مؤثر خلف أغنية كيفك انت لفيروز سرّ مؤثر خلف أغنية كيفك انت لفيروز 2019-04-16 | 12:15:21

أوردت "عربي بوست" أنّ السيدة فيروز قابلت ابنها زياد الرحباني، بالصدفة في لبنان...

ياسمين عبدالعزيز تحمل مسدس في بوستر “لاخر نفس” ياسمين عبدالعزيز تحمل مسدس في بوستر “لاخر نفس” 2019-04-16 | 11:15:09

كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل “لآخر...

منة فضالي تشعل «أنستجرام» بطلة جديدة.. صور منة فضالي تشعل «أنستجرام» بطلة جديدة.. صور 2019-04-16 | 10:11:00

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي حالة من الجدل بين محبيها بعدما قامت بنشر صور...

ديما قندلفت بإطلالة جريئة مكشوفة البطن - صورة ديما قندلفت بإطلالة جريئة مكشوفة البطن - صورة 2019-04-16 | 08:35:12

نشرت الممثلة السورية ديما قندلفت صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع...

لجين عمران برفقة إبنها للمرة الأولى لجين عمران برفقة إبنها للمرة الأولى 2019-04-15 | 17:23:22

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه...

نفياً لخبر طلاقهما ...زوج بيرين سات يقدم لها هدية قيّمة جدا نفياً لخبر طلاقهما ...زوج بيرين سات يقدم لها هدية قيّمة جدا 2019-04-15 | 15:50:17

بعد إنتشار أخبار تفيد إنفصال الممثلة ​بيرين سات​ عن زوجها الفنان التركي ​كنان...

تطور جديد في قضية اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب تطور جديد في قضية اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب 2019-04-15 | 15:50:38

بعدما حصل الفنان المغربي سعد لمجرد على حكم بالبراءة من تهمة الاغتصاب، ومحاكمته...

هيفا وهبي تسحر المتابعين بأحدث جلسة تصوير هيفا وهبي تسحر المتابعين بأحدث جلسة تصوير 2019-04-15 | 14:50:40

خضعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حساباتها على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا جثة محروقة العثور الشرطة مكب نفايات بلدة قرية الشرطة مسجاف اصابة متوسطة شابة معليا تعرضت للدهس مستشفى نقل شرطة سيارة جثة شاب حي العمال الناصرة العثور التحقيق ملابسات الحادث شاب امين عمر دراوشة 19 عاما اكسال مصرع الشاب صبحي شقير كفر قاسم حادث طرق مروع قرب سلفيت شارع 505 حصان دهس سيارات معدلة بشكل غير قانوني الشرطة تنزيل الشارع سباقات حملة البطوف سخنين عرابة دير حناابن سينا نحف تخريج فوج طلاب الشاملة احتفال مدرسة جورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب الغاء رحلات مدرسية الاوضاع الامنية في البلاد القدس 18 طلابسلطة الطيران المطارات البلاد منع المسافرين صعود الطائرة لحوزتهم سامسونغ جالاكسي نوت 7 اتهام يهودي طعن يهودي ظنا منه انه عربي كريات اتا سكين قومية نصب احتيال محطات وقود الناصرة قلنسوة اعتقال 24 مشتبها عربيا ضريبة فواتير مزيفة تركت طفليها التوأمين مدة 40 دقيقة نحف سكان قرية كرمئيل تسوق مجمع تجاريوسيم حسين نصار طبيب دكتور مدير عيادة الشخير انقطاع مستشفى رمبام حيفا الطيبة القاء حجارة اعتقال قاصرين ملثمين هدم بيت كفر قاسم مدينة عشية الذكرى ال 60 مجزرة علي ابو الحين عيسى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com