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سباق مثير بين دبابة روسية وسيارة مدنية - فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية العسكرية الروسية فيديو لسباق غير عادي بين دبابة "تي-80 بي إم بي" الروسية الحديثة، وسيارة كروس أوفر من نوع "هونداي".




وأظهر الفيديو السباق الذي جرى في أحد الطرق الثلجية في مقاطعة أومسك الروسية بسيبيريا، حيث بين عجز السيارة عن مجاراة الدبابة الروسية.


وبلغت سرعة المركبة والدبابة 70 كيلومترا في الساعة. لكن بعد أن فاجأت الدبابة السيارة بالتوقف السريع، لم يتمكن سائق السيارة من السيطرة عليها ليعلق في الثلج المتراكم على حافة الطريق.


يذكر أن دبابة "تي-80 بي إم بي" تزود بمحرك يولد قوة 1200 حصان. وبإمكانها زيادة قدرتها لفترة قصيرة حتى 1450 حصان ما يحولها إلى "دبابة طائرة".


أما في الطرق المعبدة، فيمكن أن تتسارع الدبابة حتى 90 كيلومترا في الساعة .


وقال أفراد طاقم الدبابة إنها مكيفة إلى حد بعيد للعمل في ظروف البرد القارس، وليست بحاجة إلى سائل مبرد للمحرك ويتم تبريده بالهواء.




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