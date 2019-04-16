عالم, روسي:, تناول, البيض, ليس, مثاليا, لمرضى, السكري,

انتقد عالم الفيسيولوجيا الروسي، بوريس جيرليغين، نتائج دراسة أجراها علماء من كندا، تفيد بأن الإفطار الغني بالدهون وقليل الكربوهيدرات مثل البيض هو وجبة نموذجية لمرضى السكري.

ويقول العالم الروسي، إن الدراسة لم تأخذ بالاعتبار خصوصية جسم كل مريض بالسكري، لأن "مرض السكري يختلف من مريض إلى آخر"، وهذا يعني أن لكل مريض تغذيته الخاصة.وأضاف جيرليغين قائلا: "جميع هذه الأمور يتم تحديدها بالتحليلات اللازمة، لمعرفة كيف يتم هضم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وتحديد التوازن بين الدهون والكربوهيدرات والبروتينات، لأنه عند حصول خلل في هذا التوازن، فإنه يسبب خللا في عمل الجهاز الهضمي، حيث قد تتوقف بعض الأعضاء عن العمل".وأشار العالم إلى أن مرضى السكري يدركون أن بإمكانهم تناول البيض، ولكن، عليهم عدم الإكثار من تناوله لحماية الكلى.