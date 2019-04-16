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محمد صلاح ينشر صورة برفقة هازارد نجم تشيلسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي في تويتر، صورة تجمعه مع البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي.




ولم يعلق الفرعون المصري على الصورة، ويتوقع أنها التقطت على هامش مباراة الريدز والبلوز على ملعب الأنفيلد أول أمس في قمة مباريات الجولة الـ34 من البريميرليغ، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، سجلهما كل من السنغالي ساديو ماني ومحمد صلاح في الدقيقتين 51 و53 على التوالي.




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