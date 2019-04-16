محمد, صلاح, ينشر, صورة, برفقة, هازارد, نجم, تشيلسي,

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اعترف أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، برغبته في التعاقد مع كيليان...
أكد تقرير صحفي إسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يتحفز للانتقام من...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن يوفنتوس أفسح الطريق أمام فريق...
أشاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بنجم فريقه محمد صلاح، بعد هدفه...
قبل يوم من المواجهة المرتقبة بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي،...
4 جولات فقط متبقية على نهاية الموسم الكروي الإنجليزي الحالي، والسباق على أشده بين...
حدد مانشستر يونايتد الإنجليزي، قيمة الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، في ظل...
يسعى برشلونة ونجمه ليونيل ميسي للتخلص من لعنة الدور ربع النهائي في دوري أبطال...
استذكر، عشاق ليفربول، قبل المباراة التي جمعت "الريدز" مع ضيفه تشلسي، مأساة كارثة...
اعتبر لاعب نادي ريال مدريد داني كارفخال ان اي من لاعبي ريال مدريد لم يكونوا...