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ما الحد الأقصى من السكر للطفل في اليوم؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إلحاح الطفل على الحصول على مزيد من الحلوى والآيس كريم ورفض وجدل الآباء معه من روتين الحياة اليومية الحديثة. ونتيجة لذلك أصبح الحد الأقصى الواقعي كبيراً، حتى أن بعض الدراسات تقول إن الأطفال بين عمر 4 و8 سنوات يحصلون على ما يعادل 21 ملعقة سكر في اليوم اليوم الواحد، أي 3 أضعاف الحد الأقصى الصحي.



وبحسب منظمة الصحة العالمية لا ينبغي لطفل بين عمر 4 و8 سنوات استهلاك أكثر من 10 بالمائة من السعرات الحرارية عن طريق السكر المضاف. فإذا كان الطفل يحتاج في هذا العُمر إلى 1200 سعرة حرارية، يعني ذلك أن 120 سعرة حرارية فقط منها هي التي يمكن الحصول عليها عن طريق الحلوى والسكريات، أي ما لا يزيد عن 8 ملاعق صغيرة من السكر.

 وتقيّد جمعية القلب الأمريكية الحد الأقصى من السكر للطفل بين سن 4 و8 سنوات بـ 3 إلى 4 ملاعق صغيرة في اليوم الواحد. بينما يقتصر المقدار المناسب للمراهقين على 5 إلى 8 ملاعق، أي ما يعادل نصف علبة من المشروبات الغازية.


وتعتبر الأطعمة السكريات والحلوى سعرات حرارية فارغة، أي أنها خالية من المغذيات، إلى جانب أنها تؤثر على الحصة التي تصل إلى جسم الطفل من المغذيات الهامة الأخرى.


وتحذّر تقارير طبية من أن يتناول الطفل 16 بالمائة أو أكثر من السعرات الحرارية عن طريق السكريات، لأن ذلك يعرّضه لخطر السمنة والبدانة.


ويؤدي ارتفاع نسبة السكر والأدرينالين في دم الأطفال إلى تقليل تركيزهم وفترة انتباههم.


وتحث التوصيات الصحية على أن تكون معظم السكريات التي يتناولها الطفل من مصادر طبيعية كالفاكهة والعسل الطبيعي والحليب، والحد قدر الإمكان من المشروبات الغازية والآيس كريم والحلوى والكعك، لتكون وجبات خفيفة ترفيهية لا يزيد عدها عن مرتين أو 3 مرات في الأسبوع.




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