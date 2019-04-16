ما, الحد, الأقصى, من, السكر, للطفل, في, اليوم؟,

كلمات متعلقةما, الحد, الأقصى, من, السكر, للطفل, في, اليوم؟,
كشف أطباء عن 11 علامة تشير إلى إصابة الشخص بأحد أنواع مرض السرطان، ويمكن أن تساعد...
أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة حول العالم، لكن يمكنك تعزيز صحة القلب...
كشفت دراسة جديدة، أن أعراض القلق والاكتئاب لدى المصابين بمرض الشلل الرعاش...
إذا كنتم ممن يعشقون المذاق المالح للطعام لكنكم تخشون التبعات الصحية للمادة التي...
يحرص بعض الناس على أخذ قيلولة، خلال النهار، لكن آخرين يحاولون تفاديها لأنهم يخشون...
من المفترض أن تحمي الستائر التي تفصل أسرّة المرضى في العديد من المستشفيات...
الكلى هي واحدة من أهم أعضاء الجسم البشري. تشمل وظائفها إزالة المياه الزائدة من...
يغمر سائل قاتم اللون ولزج سولفية حتى مستوى العنق لكنها تبتسم قائلة رغم الرائحة...
أفادت دراسة بحثية أجرتها الجمعية الأميركية لأطباء القلب بأن الأشخاص الذين...
يعتقد الكثيرون أن النقود هي أكبر مرتع للبكتيريا والفيروسات يمكن أن نتعامل معه...