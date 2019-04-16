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ميغان ماركل تضع مولودها يوم ميلاد الملكة الـ 93!



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تشتعل المراهنات بين مواطني المملكة المتحدة بشأن المولود الملكي الأول لدوق ودوقة ساسيكس مع اقتراب موعد الولادة.



وتشير التكهنات إلى أن ميغان، البالغة من العمر 37 عاما، ستضع مولودها الأول في منزلها الجديد "Frogmore Cottage"، نهاية هذا الأسبوع.


وشهد موقع المراهنات الشهير "Bookies Ladbrokes"، موجة كبيرة من الرهانات تتوقع ولادة طفل ميغان والأمير هاري في نهاية هذا الأسبوع، بنسبة 3 إلى واحد.


وقد يشارك الجمهور في احتفال ملكي مزدوج في حال وصول طفل ميغان وهاري يوم الأحد، حيث سيشهد في ذلك التاريخ عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ 93.


وقالت جيسيكا بريدج، المتحدثة باسم "Bookies Ladbrokes": "سيشارك عشاق العائلة المالكة في احتفال مزدوج يجمع بين عطلة عيد الفصح وعيد ميلاد الملكة يوم الأحد، وربما وصول طفل دوق ودوقة ساسيكس أيضا".


وما يزال المراهنون مقتنعين بأن الدوق والدوقة "سينجبان طفلة".


وأثار كل من ميغان وهاري ضجة يوم أمس الاثنين، من خلال تقدمهما بشكر معجبيهم ومحبيهم على التبرع للأعمال الخيرية بدل إرسال الهدايا إلى المولود الملكي، وأشارا للمرة الأولى إلى طفلهما في التعليق المرفق بصورة لهما عبر حسابهم الرسمي على إنستغرام، قائلين: "يريد صاحبا السمو الملكي أن تدركوا مدى تأثير دعمكم، وتبرعكم، ومقدار الطاقة والإجراءات التي اتخذتموها، لقد اخترتم أن تكونوا جزءا من الصالح الجماعي، ما أحدث فارقا حقيقيا".


وتابعا: "سواء تبرعت بقيمة 5 دولارات، أو 1000 جنيه إسترليني، أو عرضت تطوعك أو نشرت كلمة خير، فقد لعبت دورك.. ونيابة عن الدوق والدوقة وطفل ساسيكس، نشكركم كثيرا".




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