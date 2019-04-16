ميغان, ماركل, تضع, مولودها, يوم, ميلاد, الملكة, الـ, 93!,

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تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر رومنسية شاب...
جردت الجهة المنظمة والمروجة لمسابقة ملكات الجمال في بوليفيا "الملكة المتوجة" جويس...
تعرضت المواقع التابعة لفيسبوك لعطل فني جديد الأحد، تسبب بتوقف فيسبوك وواتساب...
طرحت سيدة أميركية تدعى "كيدو"، مدينة صغيرة تملكها للبيع مقابل 8 ملايين دولار،...
عثر علماء آثار في بريطانيا، على هياكل عظمية بشرية مؤخرا، وقالو إن هذه الهياكل...
كشفت تقارير أن ميغان ماركل والأمير هاري تعرضا لتهديدات بالقتل في يوم زفافهما...
انتشر مقطع فيديو يوثق جري كلبة من نوع "دوبرمان"، بسرعة كبيرة وصلت إلى 60 كيلومترا في...
دفع سائح ثمنا غاليا لتصرفه المتهور، عندما حاول أن يداعب أسدين أثناء رحلة إلى جنوب...
انتشر مقطع فيديو يوثق صداقة منقطعة النظير بين كلب وأربع قطط حديثة الولادة، في...
أعلنت شركة "فيسبوك" عن حزمة تحديثات جديدة من أجل تقليل وصول منشورات المجموعات التي...