رئيس, بايرن, ميونخ:, لا, نقدر, على, ضم, مبابي, لهذا, السبب,

اعترف أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، برغبته في التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه لا يملك الأموال الكافية لضمه.

وتعاقد النادي البافاري مؤخرًا مع الثنائي الفرنسي، بينجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز، لينضما إلى صفوف الفريق فور نهاية الموسم الحالي.وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "كيكر"، عبر هونيس عن رغبته في جلب فرنسي آخر، قائلًا: "أود استقدام مبابي على الفور، فاللاعب رائع، لكننا لا نملك الأموال الكافية لهذه الصفقة".على جانب آخر، أشار هونيس إلى نجاح ناديه في إدخال عناصر شابة على فريقه مؤخرًا.وقال: "خلال مباراة ألمانيا أمام هولندا، بدأ المانشافت بتشكيلة تضم 5 لاعبين من البايرن، 4 منهم من مواليد 1995".واختتم: "لا يوجد نادٍ آخر فعل ذلك مثلنا، وفي النهاية نُصبح عرضة للانتقادات بداعي أننا سبب في تدهور نتائج المانشافت، لعدم قدرتنا على صناعة مزيج من أصحاب الخبرات والشباب".