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كشف المزيد من التفاصيل عن مقلب رامز جلال في رمضان 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مازالت تسريبات مقلب رامز جلال في رمضان 2019 مستمرة، ليكون أحدثها كشف تفاصيل دقيقة عما ينتظر النجوم هذا العام في برنامجه.



ومن تفاصيل مقلب رامز جلال في رمضان 2019 التي تم كشفها، هي أن شخص سوف يصطحب الضحية في قارب في إحدى جزر إندونيسيا، وفجأة وأثناء ذهابهما في الطريق ينقلب القارب ويضطر الضيف لإنقاذ نفسه والشخص الذي معه من خلال السباحة للوصول إلى جزيرة يراها أمامه، بحسب موقع عين.

 وعندما يصل الضيف إلى الجزيرة ويشعر بالراحة بسبب نجاته من الموت، بعد ثوان يجد أن الجزيرة تغرق في البحر، فيحاول النجاة بحياته مرة أخرى، إلى أن يظهر له رامز جلال في هيئة غوريلا.


وكانت الفنانة شهيرة هي أول ضحية اعترفت مقدماً بأنها وقعت في شباك رامز جلال في رمضان 2019، نافية ما تردد عن نيتها مقاضاته بسبب سوء حالتها النفسية بعد صدمتها من جراء ما فعله بها.


وكشفت تقارير صحفية أن شهيرة حصلت على أجر 100 ألف جنيه، نظير مشاركتها في مقلب رامز جلال، فبعد أن كان من المتفق أن تحصل على 70 ألف طلبت زيادة الأجر بعد معرفتها أنها ضحية مقلب.


وعن موعد عرض مقلب رامز جلال، فمن المعروف أن قناة mbc مصر تحرص على عرضه الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة أي بعد الإفطار مثل كل عام.




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