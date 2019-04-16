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وصول نائب منسق الأمم المتحدة إلى غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل، صباح الثلاثاء، جيمي ماكغولدريك نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى قطاع غزة.




ووصل ماكغولدريك عبر حاجز بيت حانون/"إيرز" شمال القطاع.




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