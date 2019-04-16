وصول, نائب, منسق, الأمم, المتحدة, إلى, غزة,

وصل، صباح الثلاثاء، جيمي ماكغولدريك نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى قطاع غزة.

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لماذا لم تُستخدم الطائرات لإطفاء حريق كاتدرائية نوتردام من الجو؟ 2019-04-16 | 14:50:47 شهدت العاصمة الفرنسية، باريس، يوم الاثنين 15 أبريل، كارثة حقيقية باندلاع حريق ضخم...

خبر سار من تحت رماد حريق الكاتدرائية - فيديو 2019-04-16 | 13:30:55 أكدت السلطات الفرنسية أن أرغن كاتدرائية نوتردام نجا من الحريق المدمر الذي ألحق...

المالكي: عباس مستعد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة 2019-04-16 | 11:15:45 أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الرئيس محمود عباس، على استعداد...

"تهديدات بالقتل" بسبب فيديو مذبحة المسجدين بنيوزلندا 2019-04-16 | 11:15:11 ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن عددا من الأشخاص الذي اتهموا بحيازة أو توزيع...

نفاذ الحليب العلاجي يهدد أطفال غزة 2019-04-16 | 10:17:33 أعلن د.علاء حلس مدير صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة بغزة عن نفاذ الحليب العلاجي...

لماذا كان من الصعب إخماد حريق كاتدرائية نوتردام؟ 2019-04-16 | 10:13:42 أمضى نحو 500 رجل إطفاء ساعات عدة في محاولة إخماد الحريق الضخم الذي اندلع، مساء...

لافروف: روسيا مستمرة بدعم فلسطين وقراراتها 2019-04-16 | 09:55:08 جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعم بلاده غير المشروط لقرارات القيادة...

ملياردير فرنسي تعهّد بتقديم مئة مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام 2019-04-16 | 09:11:46 تعهّد الملياردير الفرنسي فرانسوا-هنري بينو بتقديم مئة مليون يورو لإعادة بناء...

السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام وإخماده جزئياً 2019-04-16 | 08:54:19 أعلنت فرق الإطفاء في باريس "السيطرة" على حريق كاتدرائية نوتردام و"إخماده جزئياً"،...