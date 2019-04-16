فيديو, .., برومو, مسلسل, “ابن, أصول”, لـ, حمادة, هلال, رمضان, 2019,

طرحت شركة سينرجى البرومو الرسمى لمسلسل “ابن أصول” الذى يخوض به النجم حمادة هلال السباق الرمضانى المقبل، والمقرر عرضه على شبكة قنوات Dmc.

ويستكمل النجم حمادة هلال المشاهد الخارجية فى أحداث مسلسل “ابن أصول” بمدينة الشيخ زايد، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة أيتن عامر، ويستمر التصوير فى شوارع زايد ليوم واحد وينتقل هلال لديكور آخر لاستكمال تصوير المسلسل.مسلسل “ابن أصول” بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير، ويعد هذا المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر فيه حمادة هلال فى دراما رمضان.