السجن, لشابتين, من, اللقية, بالنقب, بتهمة, التخطيط, لعملية,

حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي على الشابتين تسنيم ورحمة الأسد من اللقية بعد أن أدانتهما بموجب صفقة ادعاء بسلسلة تهم أمنية، أخطرها التخطيط لارتكاب عملية .وقد فُرضت على إحداهما محكومية خمس سنوات، وعلى الأخرى محكومية أربع سنوات ونصف السنة.

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