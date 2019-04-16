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السجن لشابتين من اللقية بالنقب بتهمة التخطيط لعملية



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حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي على الشابتين تسنيم ورحمة الأسد من اللقية بعد أن أدانتهما بموجب صفقة ادعاء بسلسلة تهم أمنية، أخطرها التخطيط لارتكاب عملية  .

 وقد فُرضت على إحداهما محكومية خمس سنوات، وعلى الأخرى محكومية أربع سنوات ونصف السنة.




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