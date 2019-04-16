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عاشق ولهان يطلب يد حبيبته بطريقة غريبة - صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداولت مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر رومنسية شاب أسترالي، طلب يد حبيبته للزواج بطريقة مميزة.



ويظهر في الفيديو كيف كان الشاب، جوش تومبسون، يسبح مع حبيبته ومجموعة من الغطاسين تحت الماء بالقرب من حيد مرجاني جميل، ليستدعي الفتاة ويريها ورقة كتب عليها "هل تقبلين الزواج بي؟"، ويقدم لها خاتم الخطوبة، فما كان من الفتاة إلا أن ارتدت الخاتم، وسارعت لتقبيل الشاب تعبيرا عن فرحها.



وقال تومبسون: "كنت أخطط للتقدم وطلب يد حبيبتي للزواج العام المقبل، لكنني تشجعت وقررت أن أفاجئها بطلبي بطريقة رومنسية في يوم عيد ميلادها، لذا أقنعتها بالذهاب معي في هذه الرحلة البحرية، التي كانت من أسعد الرحلات في حياتي".




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