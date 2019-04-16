وزارة, الزراعة, للنائب, غنايم, :, لن, نعلن, عن, كارثة, طبيعية, في, البطوف, لكن, هناك, خطّة, تأمين, مستقبليّة, شاملة,

ردًا على رسالة النائب مسعود غنايم حول غرق الأراضي في سهل البطوف والأضرار والخسائر الكبيرة التي لحقت بالمحاصيل والفلّاحين، أجاب وزير الزراعة أنه لا توجد نيّة للإعلان عن سهل البطوف منطقة كارثة طبيعية أو منكوبة بسبب الغرق لأن هذه الظاهرة موسميّة وتحدث بشكل متباعد كل عدة سنوات وليس بشكل قريب ومتواصل، وسبب حدوثها هو عدم وجود تصريف لمياه الأمطار المُتجمّعة بشكل كثيف على أراضي السهل، لكن الوزارة تقوم ببلورة برنامج تأمين شامل من شأنه أن يعطي أجوبة وحلولا لتعرّض المحاصيل والزراعة في البطوف للخطر والضرر بسبب ظواهر طبيعية مختلفة ومنها غرق الأراضي.

وأضاف الوزير في رده: "إذا ما تمت بلورة هذه الخطة سيكون فيها حل لمعاناة الفلاحين، ويعكف على بناء هذه الخطّة مختصون من وزارة الزراعة ومن صندوق التأمين من أضرار الطبيعة في الوزارة"