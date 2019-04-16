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61 نائبا يوصون رفلين بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ضَمن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم أغلبية واحد وستين عضو كنيست للائتلاف الحكومي الجديد، بعد أن أوصى ممثلو حزبي اتحاد أحزاب اليمين/"إيحود مِفلاغوت هيَمين" و"يسرائيل بيتينو" رئيس الدولة رؤوفين رفلين بتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة. 



أما ممثلو حزب العمل فأوصوه بتكليف رئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس بتشكيل الحكومة. 

جاء ذلك ضمن اليوم الثاني والأخير من مشاورات الرئيس رفلين مع ممثلي الكتل البرلمانية. وكذلك اوصى اعضاء كتلة ميرتس الرئيس رفلين بتكليف رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس بمهمة تشكيل الحكومة القادمة وبذلك يبلغ عدد الذين اوصوا رئيس الدولة بتكليف غانتس خمسة واربعين (45) عضوا ورئيس الوزراء نتنياهو واحدا وستين (61) عضوا.


تصوير - afp




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