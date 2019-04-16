61, نائبا, يوصون, رفلين, بتكليف, نتنياهو, تشكيل, الحكومة,

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ابن عرابة الشاب نزيه معمر احمد كناعنه اصغر مبرمج في جوجل اسرائيل كيف لا وقد حقق...
حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي على الشابتين تسنيم ورحمة الأسد...
ردًا على رسالة النائب مسعود غنايم حول غرق الأراضي في سهل البطوف والأضرار والخسائر...
اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة ، اليوم الثلاثاء، مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة...
في مدينة عكا تم قبل أيام اختيار" الخطيب الصغير" باللغة العربية من بين طلاب المدارس...
اغلقت الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء مدخل مدينة ام الفحم اثر العثور على جسم مشبوه...
توجهت النائبة عايدة توما - سليمان (الجبهة) برسالة مستعجلة للمستشار القضائي...
كشفت دائرة الأوقاف الاسلامية أسباب اشتعال حريق في منطقة المصلى المرواني في الجهة...
كشف علماء النقاب عن أول قلب مصنوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد، يحوي أنسجة وأوعية...
مددت المحكمة العسكرية امس الإثنين، اعتقال، كمال زيدان، الرافض للتجنيد الإجباري...