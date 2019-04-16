تتويج, مشروع, القصة, تجمعنا, لتنمي, مواهبنا, في, مدرسة, ابن, سينا, الابتدائية, كفر, مندا,

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توج المشروع التطوعي الطلابي لمجموعة التهريج الطبي من ثانوية كابول، بإدارة المربي...
نظمت مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا ، بالتعاون مع بلدية عكا متمثلة في السيد...
تحت شعار "الحياة في الصحة لا في الوجود" نظمت مدرسة البطوف الإعدادية "سباق الحقل"...
رعت بلدية الناصرة اسبوع الأعمال الطيبة من خلال دائرة الرفاه الاجتماعي فيها...
تزامنا مع يوم الاعمال الخيرية، شاركت المدرسة الثانوية متعددة المجالات في قرية...
اشارت نتائج البجروت الاخيرة التي اوردتها وزارة المعارف هذا الاسبوع الى حصول...
نظمت المدرسة الثانوية البلدية "ب" يوم الثلاثاء الماضي بإجراء تمرين "الدفاع...
" لو كان كبدي ان اختار وطني لاخترت قلب امي هناك انام مطمئنا واصحو بسلام". تحت هذا...
بمناسبة يوم الباي الذي صادف بتاريخ 14.3.2019 وبإشراف طاقم الرياضيات المميز . احتفلت...
شارك طالبات وطلاب المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم، أمس الأربعاء 2019-3-13 في...