تتويج, مشروع, القصة, تجمعنا, لتنمي, مواهبنا, في, مدرسة, ابن, سينا, الابتدائية, كفر, مندا,

تحت عنوان القصة تجمعنا لتنمي مواهبنا للصف الاول تم تتويج فعاليات قصة" لبلب وعنتر" للكاتب سليم نفاع، عبر معرض من اعمال الطلاب واهاليهم تضمن قيم اجتماعية تربوية وتعليمية مختلفة بالشكل والمضمون.هذا وتم عرض مسرح دمى من تقديم الطلاب حول قصة "لبلب وعنتر" بارشاد الهام قدح ، أمام الأهالي الذين عبروا عن سرورهم الكبير من إبداع وتميز أطفالهم . يشار الى انه اقيمت جلسات وورشات عمل على مدار اشهر للطلاب وذويهم لدراسة وتطبيق المشروع واهدافه التعليمية والتربوية يهدف المشروع على تشجيع القراءة زرع قيم التسامح والسلام وتقبل الاخر والعطاء لدى الطلاب وتقوية العلاقة بين المدرسة والاهل .. اشرف على نجاح الفعالية مركزة الطفولة المبكرة منار زيدان والمعلمات حنان ابو حريري، رجاء شاهين، والاستاذ لؤي سعدي نائب المديرمن الجدير ذكره ان هذه الفعالية ضمن فعاليات طاقم الطفولة المبكرة في القرية بالتنسيق مع مفتش المعارف الدكتور هاني كريدين ، . مدير المدرسة المربي سهيل عيساوي شكر الطلاب المبدعين والاهل واثنى على المشاركة الاهل الفعالة .