يوفنتوس, يمهد, طريق, عملاق, إنجليزي, نحو, نجم, برشلونة,

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن يوفنتوس أفسح الطريق أمام فريق إنجليزي، للتعاقد مع نجم برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن يوفنتوس انسحب من صفقة التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، ما يعطي دفعة قوية لآرسنال لتقدم السباق.وأشارت إلى أن برشلونة يريد الحصول على 68 مليون إسترليني للتخلي عن خدمات أومتيتي، ولكن آرسنال قد يواجه أزمة لدفع هذه السعر إذا لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.وكان أومتيتي تعرض لإصابة في غضروف الركبة أبعدته طويلا خلال الموسم الحالي، ما جعل مواطنه كليمنت لينجليت يحصل على مركز أساسي في دفاع برشلونة.ويخطط برشلونة للتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، كي يكون الخليفة المستقبلي لجيرارد بيكيه.ووقع المدافع الفرنسي على عقد جديد مع برشلونة في يونيو/حزيران الماضي حتى صيف 2023، وبشرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو.